Tudor Chirilă este fără doar și poate un artist nonconformist. Juratul de la Vocea României nu s-a luat niciodată după trenduri, și-a impus propriul stil atât muzical, cât și vestimentar. CANCAN.RO l-a surprins pe solistul Vama Veche în timpul unei plimbări cu un mijloc de transport pe care mulți îl evită: bicicleta. Însă, Tudor Chirilă nu a făcut rabat de la plăcerile sale.

„Nimeni nu-mi sta in drum. Am șoseaua mea cu un singur sens, mă va duce undeva” , așa cânta Tudor Chirilă într-una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale. Și, pentru că se știe că artiștii își expun viața reală în muzică, putem spune că nici Tudor Chirilă nu face excepție de la regulă. CANCAN.RO l-a întâlnit pe cântăreț în timp ce se pedala de nebun la o bicicletă de dimensiuni mici, fără să-i pese de cine îl vede. Însă, nu vă gândiți că artistul nu cheltuie sume deloc de neglijat în magazinele de lux pentru imaginea sa. Dimpotrivă, am făcut un calcul și Tudor Chirilă a spart o sumă frumușică pentru ținuta sa.

Tudor Chirilă, așa cum nu l-ați mai văzut pe bicicletă

Solistul de la Vama Veche a profitat de zilele însorite de afară și a ieșit la o plimbare prin Capitală. Nu a ales să circule cu mașina, ci cu bicicleta. A renunțat la bolidul de lux pentru un mijloc de transport ergonomic. Apreciem că protejează natura și alege un mijloc de transport prietenos cu mediul înconjurător. Dar nu vă gândiți că bicicleta de mici dimensiuni pe care cântărețul o pedalează la greu pe străzile din București este accesibilă la preț. Bicicleta costa 1000 de euro , este un model Dahon, pliabil. La o adică, dacă face o pană, o bagă în ghiozdan și rezolvă problema. Glumim desigur, dar știm că Tudor Chirilă este un bărbat descurcăreț indiferent de situație. Prima oprire a fost la un local de lux, unde și-a cumpărat o cafea de specialitate pe care a savurat-o pe terasă.

A spart mii de euro pe ținuta sa

Și dacă am vorbit despre bicicleta micuță pe care a ales să o pedaleze Tudor Chirilă, nu am putut trece cu vederea nici ținuta artistului. Când vine vorba de îmbrăcăminte, artistul nu se uită la bani. Atenție, vamaiot în Capitală! (ACCESEAZĂ ȘI: ADEVĂRUL DESPRE SCANDALURILE DE LA VOCEA ROMÂNIEI! TUDOR CHIRILĂ DEZVĂLUIT MOTIVUL CONFLICTELOR DIN EMISIUNE: „NE ÎNȚEPĂM…”) Vestimentația aleasă a fost formată în mare parte din jeans. Cântărețul a optat pentru o geacă Diesel din jeansi albastru deschis care costă 300 de euro și o pereche de blugi la fel, dar rupți ca ai unui adolescent rebel din Vamă. 🙂 Nu s-a lăsat mai prejos nici când a venit vorba de alegerea încălțămintei. Tudor Chirilă a purtat o pereche de șlapi foarte la modă care costă și ei 220 de euro. Mai multe imagini cu artistul vedeți în galeria foto.

