Au apărut imaginile cu fiica Danielei Crudu! A arătat pentru prima oară chipul micuței Daiana Maria. „În vizită”

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul de la noi. A devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 34 de ani, în această primăvară, chiar pe 1 mai. Fosta asistentă TV a adus pe lume o fetiță superbă, pe care a ales să o numească Daiana Maria. Bruneta este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, iar în ultimii ani nu și-a mai pus relațiile pe tavă, în fața oamenilor. La fel a procedat și-n cazul copilului ei, pe care nu prea-l postează pe rețelele de socializare. Totuși, recent, i-a scăpat pe internet imagini cu micuța ei!

Daniela Crudu a devenit mamă pentru prima dată în primăvara anului 2023, când a adus pe lume o fetiță superbă pe 1 mai. Fosta asistentă de televiziune a preferat să-și țină relația amoroasă departe de ochii curioșilor, așa că nu a dat prea multe detalii nici despre iubitul ei, nici despre fetița lor.

A preferat să nu se afișeze atât de mult în compania celor doi pe internet, alegând ca viața ei publică să facă referire doar la jobul ei. Tocmai din acest motiv, urmăritorii ei din online au rămas plăcut surprinși ori de cât ori aceasta a postat fotografii cu micuța ei.

Până de curând, când Daniela Crudu a făcut publice câteva imagini cu Daiana Maria, în care i se vede și chipul. Micuța se afla în brațele tatălui ei, moment în care bruneta i-a filmat și i-a postat pe internet. Imaginea cu cei doi i-a lăsat pe toți fără cuvinte și mulți s-au minunat când au văzut-o pe fetița Danielei Crudu.

Daniela Crudu a avut câteva probleme în sarcină, iar micuța ei a venit pe lume înainte de termen. Bruneta a fost nevoită să stea în spital câteva zile după naștere, însă din fericire nu au existat probleme pentru niciuna dintre ele. Vedeta mărturisea că fetița seamănă mai mult cu tatăl ei.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, dezvăluia Daniela Crudu, în emisiunea lui Capatos.