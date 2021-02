Au fost certați la 112 după ce au cerut ajutor pentru bebelușul lor: ”Ce mă înveți tu pe mine, e copilul tău!”

Doi părinți din Cluj au sunat la 112, cerând ajutorul pentru fetița lor de un an și nouă luni care nu se simțea bine. Aveau să fie certați de cei de pe Ambulanță.

Medicul coordonator de la Ambulanța Cluj le-a spus că nu știu să-și crească fetița și că nu va trimite niciun echipaj. Apoi le-a închis telefonul. Spre stupefacția celor doi, care aveau să facă public dialogul halucinant.

Tatăl fetiţei: „Sărut mâna, fetiţa urinează şi când urinează are sânge”.

Operator ambulanță: „Medicul de familie, domnu’”.

Tatăl fetiţei: „La ora asta nu am medic de familie”.

Operator ambulanță: „No şi acuma ce să vă fac pentru asta, nu vă supăraţi? E opărită?”

Tatăl fetiței: „Nu e opărită”.

Mama fetiţei: „Am observat când urinează e sânge, am schimbat-o de pampers şi plânge”.

Tatăl fetiţei: „Doamnă scumpă, am căutat jumătate de oră maşină. Nu e urgenţă? Dacă fata îmi păţeşte ceva, răspundeţi”.

Operator ambulanță: „Eu nu răspund deloc. E copilul dumitale, nu trebuia să laşi să se ajungă până aici. Nu răspund eu deloc. Înseamnă că nu te-ai uitat la ea, foarte simplu. Eu nu răspund, răspunzi dumneata şi nevasta dumitale, nu sunt ai mei copiii. Eu pe ai mei mi i-am crescut. Eu sunt obligată pe urgenţă. Ce mă înveţi tu pe mine? Tu să îţi vezi de copil mai bine. Răspunzi, că e al tău".

Au fost certați la 112 după ce au cerut ajutor pentru bebelușul lor

Iosif Zagor, tatăl bebelușului, avea să declare, potrivit stirileprotv.ro: „Doamna de la ambulanţă nicidecum nu a vrut să-mi dea o ambulanţă pentru fetiţă. M-a jignit, m-am simţit foarte jalnic când a vorbit, pentru că zicea că nu pot să caut de copiii mei, deci nu am cum să ingrijiesc de copiii mei. Am sunat de foarte multe ori, de 3-4 ori am sunat ca să trimită ambulanța. Când fetiţa plânge şi când sângerează nu cred că asta nu e urgenţă. Doamna îmi zicea că nu e urgenţa. Aş vrea să se ia măsuri”.