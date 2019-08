Au găsit imagini șocante pe hard disk-urile ridicate din casa lui Răzvan Ciobanu

S-a vorbit foarte mult despre informațiile ”compromițătoare” care ar fi fost stocate pe hard diskurile și laptopul regretatului designer Răzvan Ciobanu.

Sorin Oprea, unul dintre prietenii lui Răzvan a făcut dezvăluiri-bombă despre imaginile care există pe acele hard diskuri. Potrivit mărturisirilor acestuia, designerul avea imagini pentru adulți pe hard diskurile respective.

Prietenul regretatului designer a spus că pisica lui Răzvan Ciobanu, dar și acele hard diskuri despre care se vorbește atât de mult, au ajuns la părinții la părinții acestuia. În ceea ce privește imaginile care se află pe acele dispozitive, Sorin Oprea a spus că sunt informații pornografice, lucruri personale de-ale creatorului, documente medicale, dar și… alte lucruri compromițătoare. ”Răzvan avea o viață haotică”, spune Sorin Oprea.

“Nu am intrat in casa la el, mirosea a hoit in bloc, nu puteai sa intri pe casa scarii. Mi-a fost frica sa intru in casa. Eram eu, sotia, un prieten si un domn strain care a deschis usa la intrare. L-am sunat pe Marius, fostul iubit, i-am spus ca am fost acolo. El era clientul magazinului meu. Pisica era jos, nemancata si am luat-o la mine. L-am rugat sa imi dea numarul mamei si le-am spus ce am facut. Pisica era pe hol, usa era intredeschisa. Nu stiu sa va zic de ce era deschisa usa, Razvan avea o viata haotica. Marius a venit din Timisoara, de la parintii lui”, a declarat Sorin Oprea.

”Sunt chestii pornografice si alte chestii. Nu pot sa spun”

Sorin Oprea mărturisește că a auzit ”de la altcineva” că hard diskurile și laptopul lui Răzvan Ciobanu ar fi conținut ”chestii pornografice și alte chestii”, însă nu a putut spune mai mult. Este vorba, totuși, de ”lucruri personale” ale lui Răzvan Ciobanu.

”A venit in Bucuresti in cateva ore. M-a rugat sa il ajut sa ii car lucrurile lui Razvan la masina. S-a intamplat sa fie asa. Marius mi-a zis ca, daca gasesc in casa niste hard diskuri si un laptop sa le iau la mine si sa i le dau mamei lui Razvan Ciobanu. Nu a vrut sa ajunga la nimeni, decat la parintii lui. Marius stia de hard diskuri si de laptop. Nu am discutat, nu m-a interesat. Nu am vorbit despre imagini de pe camere de luat vederi. Nu s-au gasit hard diskurile, ci doar laptopul. L-a luat tatal lui Razvan. Am auzit de la altcineva ce ar contine. Sunt chestii pornografice si alte chestii. Nu pot sa spun. Sunt lucruri personale ale lui Razvan. Si alte documente medicale… Am fost de doua ori la el acasa: cand am luat pisica si cand au venit parintii lui. Nu am intrat in casa, am fost doar pe hol. A doua oara am intrat cu parintii”, a declarat Sorin Oprea.

