Au patru copii împreună, deși sunt rude de sânge! “M-am îndrăgostit de fratele meu!”

Lynley și Daniel Perrett au șocat o lume întreagă. Sunt căsătoriți și au împreună patru copii, deși sunt frați vitregi.

În vârstă de 37 de ani, Lynley a crescut cu Daniel. Atunci când au ajuns la adolescență, Lynley și-a dat seama că sentimentele pentru fratele său nu sunt unele platonice și că îl iubește cu adevărat pe Daniel.

„Mama lui Daniel, Moree, și tatăl meu, Vernon, s-au cunoscut când eu aveam 12 ani, s-au îndrăgostit și s-au căsătorit câțiva ani mai târziu. Patru ani mai târziu după ce au făcut nunta, Daniel a făcut glume pe seama mea, așa cum orice frate ar face, însă nu mă deranja. La 16 ani, sentimentele mele pentru Daniel au început să crească din ce în ce mai mult, m-am îndrăgostit de fratele meu cu 2 ani mai mare decât mine. Nu am avut curajul să îi spun adevărul. Am crezut că el mă vedea ca pe sora mai mică și enervantă. Dar sentimentele mele nu au dispărut. Așa că mi s-a frânt inima atunci când s-a căsătorit câțiva ani mai târziu.

Daniel s-a mutat în Australia și eu am rămas în Noua Zeelandă. Când aveam 22 de ani, mi-a zis că se întoarce acasă. Am aflat că s-a despărțit de soția lui. A venit și am decis să ne mutăm împreună într-un apartament, pentru că el căuta un loc să se mute. Ne-am apropiat din ce în ce mai mult. La un moment dat, m-a sărutat. Am decis să păstrăm relația secretă, apoi să le punem părinților la masă”, a dezvăluit femeia, informează The Sun, potrivit wowbiz.ro.

Tatăl a avut un răspuns neașteptat: „Cât timp sunteți fericiți și el are grijă de tine, e în regulă”.

Deși șocați, părinții le-au dat binecuvântarea de a fi împreună. Însă nu toți au fost de acord, iar unii au început să facă glume răutăcioase.

După un an, cei doi s-au logodit, iar acum au patru copii împreună. În 2013, au decis să se căsătorească.

„Cu o familie a noastră, este ușor de uitat că am fost vreodată frate și soră vitregă”.

Copiii celor doi știu exact ce legătură este între ei.