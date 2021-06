O Românie întreagă era oripilată de cazul copiilor din Iași care erau ținuți în lanțuri! Ce s-a întâmplat cu ei, la 14 ani de la uluitoarele dezvăluiri?

Frații Grădinariu erau legați în lanțuri de tatăl lor, dar scăpau, până la urmă, de chinuri. Ghiorghiță are 21 de ani acum și este stâlpul familiei. El și frații lui nu și-au mai văzut tatăl de mult timp. Nu i-a vizitat. Copiii s-au întors, acum, acasă. În urmă cu un an, mama lor, Paula Lemnariu, i-a recuperat, după ce s-a reintegrat în societate. Atât ea, cât și tatăl copiilor, au făcut închisoare pentru tratamentele pe care le-au aplicat chiar urmașilor lor.

Stâlpul familiei este Ghiorghiță. Muncește și își ajută frații cât de mult poate. „Acum suntem toți bine! Am luptat să îmi recuperez copiii, pentru că îi iubesc și îmi doresc pentru ei tot binele din lume. M-am angajat, am cazierul curat și fac tot ce pot pentru ei. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, dar sincer vă spun că nu îl credeam în stare pe tatăl lor să facă astfel de lucruri. Mi-am pus mâinile în cap când mi-am văzut copilul legat ca pe un animal!", a declarat Paula Lemnariu, mama celor patru copii, pentru bzi.ro.

Au trecut 14 ani de la cazul care a oripilat România! Ce s-a întâmplat cu copiii ținuți în lanțuri de părinți

Paula Lemnariu a continuat mărturisirea. „Nu mai știm nimic despre el de atunci și chiar vorbeam și cu ei: este mai bine așa! Nu a fost tată pentru ei, a fost un chin și cel mai chinuit a fost Ghiorghiță. Sunt atât de mândră de el, este un băiat cuminte și harnic! Mihaela are grijă de casă cât sunt eu plecată, am mare bază în ea, Maria e mare, e măritată, la casa ei, iar Petronela pare că se dă în partea tatălui. Nu mă înțeleg cu ea deloc! A fugit de două ori de acasă în ultimele două luni!

Acum este în grija celor de la centru (centrul pentru minori), pentru că nu reușesc să o stăpânesc. Nu știu cum să mă mai port cu ea și îmi fac griji pentru viața ei. Sunt disperată! Am luptat de la început ca acești copii să nu fie luați de stat și i-am dus la mama mea. Eu am fost arestată în 2011, iar ei au ajuns la asistenți maternali. Am fost eliberată după 3 ani și am reușit să îmi recuperez copiii. Eu am fost nevinovată. Nu mai știu nimic de fostul meu soț de ani de zile. Am auzit că doarme pe străzi și e vai de capul lui", a spus Paula Lemnariu.

În iulie 2007, în satul Balciu, din comuna Miroslava, județul Iași, un tată și-a legat copiii în vârstă de câțiva ani cu lanțuri de picioare. Părinții aveau să fie decăzuți din drepturi și să ajungă, apoi, după gratii.

