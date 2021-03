Aurel Pădureanu, scandal cu Gigi Becali, după ce milionarul a refuzat să îl ajute „Nu am case de dat”

Aurelian Pădureanu este foc și pară pe latifundiarul din Pipera. Soțul regretatei Cornelia Catanga este disperat să găsească o locuință în care să se mute cu fiul său, pentru că riscă să fie dați afară din casa în care stau cu chirie de câțiva ani.

Aurel Pădureanu a precizat că până să moară Cornelia nu aveau această mare problemă, căci trăiau toți din pensia de handicap a artistei. Acum, însă, totul a devenit un calvar odată cu dispariția cântăreței.

Aurel Pădureanu i-a cerut ajutorul lui Gigi Becali, însă spune că acesta l-a refuzat categoric, pe motiv că nu o cunoaște pe regretata artistă și că pe el l-a văzut doar o dată în urmă cu 40 de ani.

De asemenea, latifundiarul din Pipera nu vrea să fie asociat cu Aurel Pădureanu și spune că nu îl interesează ce vorbește soțul Corneliei despre el.

VEZI ȘI: Aurel Pădureanu l-a făcut praf pe Măruță, după moartea Corneliei Catanga: ”Urât din partea ta!”

Atitudinea lui Gigi Becali ar putea avea o explicație, deși numele Corneliei Catanga a depășit chiar și hotarele țării. Milionarul a mai adăugat că doar în eventualitatea cazului în care ar fi fost vorba despre o familie cu 10 copii, abia atunci ar fi făcut rost de o casă de locuit. Pentru Aurel Pădureanu și fiul său, Gigi Becali a pus totuși la dispoziție două locuri la unul dintre căminele pe care acesta le deține în București.

„Eu sunt om să stau la cămin?”

„Gigi Becali ne-a zis să mergem să stăm la cămin. Păi eu sunt muzician, eu cu copilul meu sunt om să stau la cămin? Acolo la cămin au bagat oameni, cum să spun? Care sunt ultimii oameni. Noi sutnem artiști, am bucurat sufletele la milioane de oameni. Nu e corect. A zis ca nu are de unde. I-am cerut doar două cămăruțe vechi, ca îmi chemam oameni să le repar. Acum mă duc să stau la bloc o perioadă până găsesc ceva la curte. În chirie, să văd de unde plătesc, că bani nu mai am de unde, Cornelia avea bani de handicap, dar a murit. O să stau cu cerșeala, pe la familie”, a declarat Aurel Pădureanu, la Xtra Night Show.

CITEȘTE ȘI: Cornelia Catanga și-a prezis sfârșitul fulgerător. Aurel Pădureanu, mărturii copleșitoare: “Mi-a dat-o într-un sac. I-am văzut doar capul”