Aurel Pădureanu, dezamăgit că nu a primit ajutor de la Gigi Becali: „Nu e corect” 

Loviturile pe care le încasează Aurel Pădureanu în ultima vreme sunt departe de a se termina. Artistul suferă foarte mult în urma dispariției Corneliei Catanga, dar și din cauza faptului că el și fiul său urmează să fie evacuați. Din acest motiv, celebrul lăutar a apelat la bunăvoința oamenilor cu o situație financiară bună, printre care și Gigi Becali. Însă Aurel Pădureanu nu va primi ajutorul sperat de la patronul FCSB ci doar două camere la cămin, ceea ce nu e deloc pe placul său.

După decesul Corneliei Catanga, Aurel Pădureau trebuie să găsească puterea de a merge mai departe, mai ales că problemele financiare sunt foarte mari. Artistul este nevoit să-ți găsească o altă locuință pentru că cea veche urmează să fie vândută, iar el cu Alexandru, fiul său, să fie evacuați. În speranța că Gigi Becali va da dovadă de generozitate, așa cum o face mereu, mai ales că suntem în postul Paștelui, soțul Corneliei Catanga a apelat la ajutorul lui, dar dorința nu i-a fost îndeplinită.

„Trebuie să mă mut de aici, că nu mai pot să stau, nu pot sa stau să vad lucrurile ei tot timpul. Pe 10-12 ne da afara proprietarul, că a vândut casa. Și am tot sperat că o să primim de la lume, că o să ne ajute oameni, dar nu ne-a ajutat nimeni. Gigi Becali ne-a zis să mergem să stăm la cămin. Păi eu sunt muzician, eu cu copilul meu sunt om să stau la cămin? Acolo la cămin au băgat oameni, cum să spun? Care sunt ultimii oameni.

„Noi suntem artiști, am bucurat sufletele la milioane de oameni. Nu e corect. A zis ca nu are de unde. I-am cerut doar două cămăruțe vechi, ca îmi chemam oameni să le repar. Acum mă duc să stau la bloc o perioadă până găsesc ceva la curte. În chirie, să văd de unde plătesc, că bani nu mai am de unde, Cornelia avea bani de handicap, dar a murit. O să stau cu cerșeala, pe la familie”, a declarat Aurel Pădureanu, la Xtra Night Show.

