Aurel, primul concurent care părăsește “Insula iubirii”: “Mă simt vinovat, voi merge la psiholog”

În cel mai nou episod din Insula Iubirii, la Purimuntra, un concurent va primi o lecție și va fi primul bărbat trimis acasă, dar nu înainte de a realiza cu adevărat răul făcut celor din jurul lui prin comportamentul său egoist.

Deși cu o noapte înainte bărbatul declara că este gata să ia o decizie, aceea de a rămâne alături de fosta lui iubita, venită în calitate de ispită pentru el în acest sezon, întâlnirea de doar 24 de ore cu Dana, cea cu care a făcut nunta la Purimuntra, îl va face să uite de promisiunile făcute.

Pus față în față cu cele două femei din viața lui, concurentul va pierde tot ceea ce crede că a câștigat printr-un joc duplicitar, la fel de bine jucat în fața celor două, nepăsându-i de speranțele pe care le creează sau de durerea pe care o poate provoca. “Mă simt vinovat, o să îndrept lucrurile. Îmi voi lua și câteva ședinte la psiholog”, va fi reacția bărbatului care nu s-a ferit până în acel moment să umilească orice femeie din viața lui.

Geanina de la “Insula Iubirii”, infracțiune de dragul fostului iubit

Suspicioasă în legătură cu imaginea de bărbat ideal, perfect pe care Costas și-a creat-o în fața ei pe insula băieților, Nicoleta Dragne și-a dorit să discute la o ceremonie a focului cu fosta lui iubită. Ajunsă la Bonfire, Geanina i-a mărturisit imediat ispitei: “Eu îți promit că nu o să vă deranjez; vin, îmi iau bagajele și nu o să mai auzi de mine. Mașina e la el… mașina mea e la el acasă, mi-am luat bagajele, mi le-am băgat în mașină și am plecat acasă”.

“Mașina lui!”, a corectat-o Radu Vâlcan, iar Geanina a reacționat din nou, spunând că autoturismul este, de fapt, al ei. Prezentatorul show-ului de la Antena 1 și-a continuat întrebările: “E pe numele tău?”. Fosta iubită a lui Costas a răspuns: “E pe numele mamei mele”. Așezată lângă ea, Nicoleta Dragne a intervenit: “Dar este a ei, el i-a făcut-o cadou”.

Discuția a devenit mult mai apăsătoare, iar Radu Vâlcan a întrebat-o pe concurentă dacă îi va înapoia mașina fostului iubit, pentru că… până în acel moment Geanina oferise informații potrivit cărora Costas ar fi cumpărat, de fapt, autoturismul: “Păi și dacă o să vrea să ia mașina înapoi, ce o să faci? O să ai înțelepciunea să spui: «Da, tu ai plătit-o, poți să iei mașina înapoi». Indiferent că e pe numele tău sau al mamei tale. Păi, corect, așa ar fi, nu?”.

Geanina a început să spună pe frânturi adevărul dureros din relația cu fostul partener, Costas: “Păi, da, dar nu e așa. Nu vreau să spun mai multe. Nu a fost cumpărată doar de el, au fost banii amândurora. Deci, banii ăia i-am făcut împreună. Eu l-am luat ca pe un cadou, pentru că putea să facă altceva cu banii ăia, dar a preferat să îmi cumpere mie mașină. A fost o surpriză, nu am știu”.

“Deci, pe banii voștri ți-a făcut o surpriză?”, a întrebat Radu Vâlcan. Geanina a reacționat: “Nu vreau să detaliez. Nu, nu e rușinos, dar nu vreau să spun. O parte din ei i-am câștigat la jocuri de noroc. Am jucat la pariuri, am câștigat un bilet și… Nu am vrut să spun că i-am câștigat așa (…). O las așa: că mi-a cumpărat-o el”.