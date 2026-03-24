Aurul dacic furat, patriotismul de paradă și lunga trădare a patrimoniului național

Ani la rând, România a vorbit solemn despre trecutul ei dacic, despre rădăcini, identitate și mândrie națională. În același timp însă, chiar din inima siturilor protejate, brățări de aur, monede și alte vestigii de valoare inestimabilă au fost scoase din pământ de rețele de braconaj arheologic și împinse pe piața neagră internațională. Povestea „aurului dacic” nu este doar cronica unui jaf de patrimoniu, ci și radiografia unei ipocrizii naționale: sub masca patriotismului afișat cu pompă de autorități, politicieni și tot felul de personaje influente, s-a ascuns exact contrariul-distrugerea patrimoniului și înstrăinarea lui.

Când aurul Daciei ajunge marfă de lux

Cazul aurului dacic rămâne unul dintre cele mai grave dosare de trafic cu bunuri de patrimoniu din România postdecembristă. Anchetele au vizat obiecte sustrase din zona Sarmizegetusa Regia și din siturile arheologice ale Munților Orăștiei: brățări spiralice din aur, monede Koson și Lysimach, denari romani, unelte, arme și alte piese ieșite ilegal din circuitul arheologic și intrate în circuitul subteran al banilor rapizi.

Printre episoadele simbolice ale acestui dosar se află descoperirea, la Paris, a unei brățări dacice din aur de 24 de karate, cu greutatea de peste un kilogram, expusă la un stand din cadrul Bienalei de la Grand Palais și oferită la vânzare pentru 90.000 de euro. Potrivit informațiilor transmise atunci de autorități, obiectul era considerat provenit din furturile de la Sarmizegetusa Regia și făcea parte dintr-un lot de artefacte evaluate la 1,5 milioane de euro. Brățara a fost ridicată de poliția franceză, urmând procedurile de recuperare pentru partea română.

Faptul că un asemenea obiect, smuls dintr-un sit UNESCO, a putut ajunge, aproape fără rușine, într-un spațiu de comerț artistic occidental spune totul despre amploarea rețelei. Nu mai vorbim despre hoți de ocazie, ci despre o economie paralelă a trecutului, în care patrimoniul devine marfă, iar istoria un obiect de tranzacție.

Jefuirea sistematică a siturilor, nu accidente izolate

Din datele anchetelor reiese că nu a fost vorba despre episoade disparate, ci despre un mecanism bine sudat. În perioada 1998–2007, mai multe grupări s-ar fi specializat în detecții și săpături neautorizate în siturile arheologice din Munții Orăștiei, în localizarea tezaurelor și în scoaterea lor din țară prin filiere interne și internaționale. Unele loturi au fost evaluate la milioane de euro, iar o parte dintre piese au fost recuperate doar parțial.

Procurorii au descris grupări care îmbinau violența lumii interlope cu logistica traficului de antichități: colectori locali, intermediari, cumpărători, transporturi clandestine, paravane comerciale, locuri de întâlnire, mijloace de camuflaj și chiar relații utile în zone unde statul ar fi trebuit să protejeze, nu să închidă ochii. În unele dosare, anchetatorii au vorbit inclusiv despre protecție asigurată de persoane provenite din zona forțelor de ordine.

Asta este, de fapt, una dintre cele mai grele concluzii ale dosarului: patrimoniul a fost lovit de lăcomia unor căutători de comori și de slăbiciunea, complicitatea sau indiferența instituțiilor care aveau obligația să-l apere.

Brățările, monedele și „poetica arheologie a iluziilor”

Recuperările obținute de autorități au fost importante, dar incomplete. De-a lungul anilor au fost readuse în țară brățări dacice spiralice, mii de monede, vase, podoabe, unelte, arme și alte artefacte. În unele cazuri, statul român a fost pus în situația absurdă de a plăti compensații pentru a recupera bunuri care îi aparțineau de drept, în temeiul mecanismelor internaționale aplicabile bunurilor culturale furate sau exportate ilegal.

Aici se vede cel mai limpede dimensiunea cinică a afacerii: întâi patrimoniul este furat, apoi este „spălat” prin piața internațională, iar statul ajunge să răscumpere, uneori cu bani publici, fragmente din propria sa memorie istorică. Nu e doar un prejudiciu financiar. Este o umilință instituțională.

Mai grav este că asemenea piese sunt irecuperabile în sensul deplin al cuvântului chiar și atunci când revin în muzeu. Scoase din contextul lor arheologic, fără documentație, fără stratigrafie, fără localizare precisă, ele pierd o parte esențială din valoarea științifică. Hoțul nu fură doar aurul; fură și informația istorică.

Nume grele, umbre grele

Pe parcursul anchetelor și în rechizitorii au apărut și nume sonore din zona politică și publică a anilor de tranziție. Simplul fapt că anumite nume au fost pomenite într-un dosar nu echivalează, desigur, cu stabilirea unei vinovății penale. Dar prezența lor în proximitatea unui asemenea scandal arată încă o dată cât de poroasă a fost granița dintre lumea interlopă, afacerile obscure, influența politică și comerțul cu patrimoniu.

În fond, aceasta este adevărata miză morală a dosarului: aurul dacic n-a fost trădat doar de niște săpători ilegali cu detectoare de metale. A fost trădat într-un climat mai larg, în care relațiile, protecțiile, prestigiul public și discursul patriotic puteau conviețui, fără mari scrupule, cu înstrăinarea trecutului.

Patriotismul cu fanfară și dezastrul din subsol

România a excelat, mai ales după 1990, la patriotismul declamativ. Politicieni cu mâna pe inimă, autorități cu discursuri solemne, ceremonii, tricouri cu „dacii liberi”, retorică națională turnată cu polonicul. Dar exact în anii în care această paradă identitară se umfla în spațiul public, siturile arheologice erau scormonite noaptea, muzeele rămâneau vulnerabile, iar piese excepționale ieșeau din țară ascunse în mașini, rezervoare, bagaje și rețele de intermediere.

Aici este marea contradicție pe care dosarul aurului dacic o scoate la lumină fără milă: sub patriotismul strigat tare s-a ascuns adesea o tăcere convenabilă în fața distrugerii patrimoniului. Sub masca iubirii de țară, unii au făcut bani tocmai din vânzarea bucăților cele mai prețioase din această țară.

Patriotismul real nu stă în lozinci, nici în invocarea festivă a strămoșilor. Patriotismul real începe cu protejarea concretă a patrimoniului, cu paza siturilor, cu anchete serioase, cu muzee securizate, cu funcționari care nu închid ochii și cu o justiție care nu lasă dosarele să se topească, precum aurul, în mlaștina complicităților.

Un stat care recuperează, dar nu reușește să vindece

E adevărat: au existat procurori, polițiști, specialiști și diplomați care au muncit ani întregi pentru a recupera ceea ce se mai putea recupera. S-au formulat comisii rogatorii, s-au făcut percheziții în străinătate, s-au readus în țară tezaure, monede, brățări și alte artefacte. Aceste eforturi nu trebuie minimalizate.

Dar nici idealizate. Pentru că succesul recuperărilor nu șterge eșecul inițial al statului român: acela de a-și fi lăsat patrimoniul la discreția rețelelor de braconaj arheologic și a intermediarilor conectați la bani, violență și influență. Când ajungi să „salvezi” ceea ce n-ar fi trebuit niciodată pierdut, nu poți vorbi despre victorie fără un gust amar.

Lecția pe care încă refuzăm să o învățăm

Poate cea mai primejdioasă iluzie este aceea că totul ține de trecut, că „epoca aurului dacic furat” s-a încheiat și că astfel de practici au fost înfrânte. Nu avem motive reale să credem asta. Dimpotrivă, avem toate motivele să credem că reflexele, rețelele și tentațiile nu au dispărut, ci doar s-au adaptat.

Cazul din Olanda, din ianuarie 2025, a arătat brutal cât de vulnerabil rămâne patrimoniul românesc: patru piese de o valoare excepțională, Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur. au fost furate din Muzeul Drents din Assen, după un jaf comis prin explozie, iar până luni bune după furt obiectele nu fuseseră recuperate. Ulterior, România a încasat despăgubiri de asigurare de 5,7 milioane de euro, dar banii nu pot înlocui valoarea istorică și simbolică a unor asemenea artefacte.

De aceea, încheierea corectă a acestei povești nu poate fi una liniștitoare. Nu, nu putem spune că asemenea practici au dispărut, saucă patriotismul oficial a fost suficient pentru a apăra patrimoniul.Recuperările punctuale nu înseamnă vindecarea unei boli vechi.

Dosarul aurului dacic rămâne dovada că România și-a lăsat, vreme de ani, trecutul pe mâna celor care l-au tratat ca pe o pradă. Iar câtă vreme vom continua să iubim zgomotos patria în discursuri și să o abandonăm în fapte, riscul nu va dispărea: patrimoniul nostru va continua să fie venerat în vorbe și vândut în realitate. A văzut cineva coiful dispărut?

