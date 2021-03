Guvernul din Australia a declarat stare de dezastru natural în mai multe zone din regiunea New South Wales după ce ploile torențiale au provocat inundații și mii de au fost evacuați.

Inundațiile au început să facă ravagii încă de joi, însă, coasta de est a regiunii a intrat în criză de sâmbătă, când un dig a fost depășit de apă, iar situația s-a înrăutățit din cauza umflării puternice a apelor curgătoare.

Astfel, autoritățile locale și guvernul federal au decretat starea de urgență pentru 16 zone din centrul și nordul regiunii.

Până acum nu au fost înregistrate decese, însă ministrul pentru servicii de urgență al guvernului local, David Elliott a avertizat că vor fi „în mod inevitabil, victime”.

Mai multe familii au fost forțate să plece din casele lor în timpul nopții în situația în care fluviile au început să se umfle – alte 4000 de persoane ar urma să fie evacuate duminică, în regiunea Hawkesbury.

Ploile vor continua până săptămâna viitoare, iar prognozele arată că precipitațiile se vor muta în vestul regiunii, scrie Digi24.

On their supposed-to-be-wedding day, a couples’ home was swept from its foundations as flash floods engulf parts of Australia’s east coast pic.twitter.com/Ds5GHji9SS

— Jackie Fox (@jackiefox_) March 21, 2021