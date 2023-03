Avem calculul! Câţi bani a primit Ada Dumitru pentru 12 săptămâni la Survivor România, de la Pro TV! Suma e ameţitoare

Marți, 29 martie 2023, emisiunea Survivor România a fost plină de emoții și de tensiuni. Mihai Zmărăndescu și Ada Dumitru, cei doi concurenți din tabăra Faimoșilor, au fost părăsit competiția, cea din urmă fiind eliminată din motive ce țin strict de sănătatea sa. După 12 săptămâni, actrița și-a luat rămas-bun de la aventura din jungla Dominicană. Iată cu ce sumă pleacă acasă Faimoasa.

Una dintre cele mai iubite și haioase concurente, Ada Dumitru, a fost nevoită să părăsească Survivor România. Prezentatorul emisiunii, Dan Pavel, a anunțat sfârșitul competiției pentru Faimoasă. Din păcate, actrița a fost diagnosticată cu probleme medicale ce au impus să-și încheie aventura în junglă și să se întoarcă acasă.

„Nu doar un Faimos pleacă în această seară. În această seară ne vor părăsi 2 concurenți. În dreptul Faimoșilor s-au efectuat analize medicale. Ele au venit după momentul imunității personale. Suntem nevoiți să luăm o decizie bazată pe rezultatele analizelor medicale. Aceste rezultate medicale te privesc pe tine, Ada. Din păcate, Ada, aceste rezultate revelează o situație pe care nu ne-o dorim… sănătatea este de importanță capitală. Pentru tine, Survivor se încheie pe considerente medicale”, a spus Daniel Pavel, în cadrul ediției de marți seara.

La rândul său, actrița a ales să spună câteva cuvinte de rămas-bun, în cadrul consiliului de eliminare. Ada a mărturisit că starea sa de sănătate a devenit tot mai fragilă, iar stresul, efortul și condițiile dure din concurs au agravat problemele deja existente. Conștientă de faptul că nu mai poate continua aventura la Survivor, Ada Dumitru a luat decizia de a părăsi competiția și de a se întoarce acasă pentru a se concentra pe îngrijirea sănătății sale.

„Da, într-adevăr, ovărelul meu are nevoie de puțină îngrijire. Totul va fi bine. Domnule Dan, când am ajuns în prima săptămână, am zis că mai mult de 2 săptămâni nu stau aici, că nu prind. După am luptat, am avut noroc de oameni frumoși, de niște amintiri incredibile. E greu să explici ce trăiești aici. Vreau să le mulțumesc acestor oameni cu care am stat non stop împreuna. Am dezvoltat idei de afaceri cu fetele de aici. Când l-am văzut pe Zanni, am zis că a venit ăsta peste noi să ne înjure… Vreau să le mulțumesc oamenilor ăstora pentru tot ce am trăit împreună. Nu știu ce să zic… să fim fericiți, bucuroși și să rămânem oameni și să va bucurați în continuare de experiența asta”, a spus Ada Dumitru, cu ochii plini de lacrimi.

Cât a încasat Ada Dumitru pe parcursul celor 12 săptămâni petrecute în Republica Dominicană

Ada Dumitru a avut un parcurs de toată lauda în cadrul show-ului filmat în Republica Dominicană. Timp de 12 săptămâni, Faimoasa a dat tot ce a avut mai bun pentru a câștiga puncte, pentru echipa sa. Nu s-a ales doar cu aplauze, ci și cu foarte mulți bani. Conform informațiilor apărute în presă, Ada Dumitru a încasat 1.500 de euro pe săptămână, ceea ce înseamnă că, pentru cele 3 luni petrecute în Republica Dominicană, tânăra se va alege cu 18.000 de euro de la Pro Tv.

