Avem din nou un român campion mondial! Constantin Popovici a câștigat eroic circuitul de sărituri de la mare înălțime, deși se accidentase

Avem din nou un român campion mondial! Constantin Popovici (35 de ani) a câștigat eroic circuitul de sărituri de la mare înălțime din Noua Zeelandă. Deși se accidentase cu doar câteva zile înaintea rundei, sportivul român a reușit să cucerească podiumul. Vezi mai jos informațiile.

Veștile noi vin din lumea sportului. Avem din nou un român campion mondial! Este vorba despre Constantin Popovici, în vârstă de 35 de ani, care a câștigat circuitul de sărituri de la mare înălțime, și anume Red Bull Cliff Diving. Reușita vine după ce a câștigat ultima etapă a sezonului 2023.

În 2023, Constantin Popovici a câștigat locul 1 în Japonia, după 2 sărituri de pe platforma de la 27 de metri. A luat Trofeul King Kahekili. De altfel, pe locul secund s-a aflat Cătălin Preda. Sportivul a lut argintul la Auckland. Vicecampionul mondial la Fukuoka a încheiat sezonul pe locul 4.

Din 2009 până în prezent, doar 5 sportivi au reușit să devină campioni ai Trofeului King Kahekili. Anul acesta, în istorie a intrat românul în vârstă de 35 de ani.

Punctajul de la Auckland:

„Sunt atât de mândru că am câştigat acest titlu. Pentru mine ultima etapă a fost cea mai dificilă din acest sezon. M-am accidentat cu câteva zile înaintea rundei şi pur şi simplu nu ştiam la ce să mă aştept. Am fost foarte puternic din punct de vedere mental şi ştiam că trebuie să lupt până la ultima săritură şi exact asta am făcut. Acest trofeu este rezultatul muncii pe care o depun în fiecare zi pentru a fi mereu în cea mai bună formă”, a spus Constantin Popovici.

Punctaj clasament general:

Câteva impresii a oferit și sportivul Cătălin Preda. Românul se declară mulțumit de sezon, terminând într-o notă bună. În clasamentul general al sezonului, sportivul se situează pe locul 4.

„Am încheiat runda din Noua Zeelandă pe locul doi şi plec de aici mulţumit, pentru că am terminat sezonul într-o notă bună. Am avut cea mai bună săritură a etapei în finală şi am dat tot ce am avut mai bun pentru a câştiga. Sezonul 2023 a fost pentru mine ca un ‘roller coaster’ cu clasări pe podium, dar şi cu unele rezultate mai puţin bune. Am terminat sezonul pe locul 4, la doar câteva puncte în spatele spaniolului Carlos Gimeno, şi cu siguranţă obiectivul meu în 2024 este să urc mai sus în clasament”, a spus, la rândul său, Cătălin Preda.