Avem dovada că Loredana Pălănceanu NU trebuia eliminată de la Survivor 2026 azi-noapte

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 09:46
Finalul celei de-a douăsprezecea săptămâni din „Survivor” a venit cu o eliminare neașteptată. Războinica Loredana Pălănceanu a plecat acasă. Deznodământul i-a luat prin surprindere pe fani, care s-au arătat intrigați de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult, aceștia și-au exprimat furia în mediul online, acuzând Antena 1 de influențarea rezultatului.

După aproape trei luni de la debutul competiției „Survivor”, tensiunile au atins din nou cote maxime din cauza unei eliminări neașteptate. În seara precedentă, emoțiile s-au revărsat în tabăra Războinicilor, acolo unde una dintre concurente a fost eliminată. Internauții s-au arătat de-a dreptul dezamăgiți și și-au exprimat toată furia în comentarii pe pagina oficială a show-ului TV.

Clasamentul a fost dat peste cap

Potrivit unui top realizat pe baza victoriilor din trasee și a diferenței dintre meciurile câștigate și pierdute, Loredana Pălănceanu se afla printre cei mai buni concurenți rămași în joc, cu un bilanț solid care o plasa peste mai multe colege din echipa sa.

Conform clasamentului, concurenta deținea un scor de 56,69%, comparativ cu celelalte participante din așa zisa „Sfânta Cincime” care aveau scoruri sub 56%. Cifrele mai arată că Loredana Pălănceanu a obținut nu mai puțin de 30 de victorii de-a lungul competiției, în timp ce Bianca Stoica, Maria Dumitru, Patrice Cărăușan și Ramona Micu au câștigat sub media de 30 de victorii.

În seara precedentă, s-au duelat Ramona și Loredana. În prima rundă, Ramona a reușit să câștige. În cea de-a doua rundă, ea și-a confirmat dominația, obținând victoria finală. Astfel, ea și-a asigurat locul în competiție, în timp ce Loredana a plecat acasă.

„Poate nu a fost seara mea sau nu am fost destul de determinată. Am vrut să câștig. Felicitări, Ramona! Ai fost mai bună în seara asta, mă bucur pentru tine. Este o experiență. Mi-am depășit limitele, am murit de foame, am trăit, m-am obișnuit să rezist cu atâția oameni două luni de zile. Credeți-mă, n-a fost ușor, înțelegeți și voi și eu vă înțeleg pe voi. Sunt tristă așa, voiam să rămân”, a zis Loredana.

În același timp, Ramona și-a arătat regretul față de plecarea colegei sale din competiție, însă s-a arătat extrem de fericită pentru victoria pe care a obținut-o. Totodată, ea a menționat că își pregătise discursul pentru o eventuală eliminare din concurs.

„Mi-am dorit foarte mult victoria pentru că sunt foarte implicată în această competiție, dar vă zic cu cea mai mare sinceritate că nu mă așteptam să câștig. Eram pregătită să plec acasă, cumva îmi acceptasem soarta, eram foarte relaxată, cumva parcă prevedeam că voi pleca, îmi pregătisem speech-ul de plecare. (…) Sunt foarte tristă că pleacă Loredana pentru că știm ce înseamnă ea pentru noi”, a declarat Ramona.

CITEȘTE ȘI: „Sfânta Cincime” a dat peste cap planurile producătorilor Survivor 2026: Unificarea, mai devreme?

Câte mii de euro a primit eliminata Loredana Pălănceanu, de la Antena 1, pentru cele 12 săptămâni la Survivor 2026

Iți recomandăm
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Știri
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Știri
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor dispare
Mediafax
„Turnuri de păsări” purtate pe străzile Mexicului. Oamenii se tem că tradiția lor...
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea...
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație...
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să știe călătorii înainte de a le utiliza
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce...
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți cu toții lași?”
Digi24
Universitățile din Rusia pun presiune asupra studenților pentru a lupta în Ucraina: „Sunteți...
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și reguli în țări cheie
Mediafax
Cum să obții o viză de aur în Europa în 2026. Prețuri și...
Parteneri
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
Click.ro
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul,...
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
Digi 24
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea...
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
Digi24
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum...
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România a depășit 9,3 lei
Promotor.ro
După o lună de război, în Iran benzina a rămas la 12 bani/litru. În România...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
Gandul.ro
Cum arată acum Joe Panait, cel mai extravagant fotbalist român de pe vremea lui Ceaușescu
ULTIMA ORĂ
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Istoria alfabetului limbii române. Cum a apărut și ce este, de fapt, alfabetul
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
Program PRO TV: Când se difuzează „Iisus din Nazareth” în Săptămâna Mare
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit ...
A murit mama lui Mihai Gâdea: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire și înțelegere”
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație ...
Prințul Harry speră să se împace cu Regele Charles. Fiul mai mic al monarhului așteaptă „o invitație oficială” pentru a participa la o reuniune de familie
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Minore de 5 și 4 ani, căutate de autorități. Fetițele au plecat de acasă și nu s-au mai întors
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele
Rezultate Simulare Evaluare Națională 2026. Când și cum își vor afla elevii notele
Vezi toate știrile