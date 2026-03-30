Avem dovada că Loredana Pălănceanu NU trebuia eliminată de la Survivor 2026 azi-noapte

Finalul celei de-a douăsprezecea săptămâni din „Survivor” a venit cu o eliminare neașteptată. Războinica Loredana Pălănceanu a plecat acasă. Deznodământul i-a luat prin surprindere pe fani, care s-au arătat intrigați de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult, aceștia și-au exprimat furia în mediul online, acuzând Antena 1 de influențarea rezultatului.

După aproape trei luni de la debutul competiției „Survivor”, tensiunile au atins din nou cote maxime din cauza unei eliminări neașteptate. În seara precedentă, emoțiile s-au revărsat în tabăra Războinicilor, acolo unde una dintre concurente a fost eliminată. Internauții s-au arătat de-a dreptul dezamăgiți și și-au exprimat toată furia în comentarii pe pagina oficială a show-ului TV.

Clasamentul a fost dat peste cap

Potrivit unui top realizat pe baza victoriilor din trasee și a diferenței dintre meciurile câștigate și pierdute, Loredana Pălănceanu se afla printre cei mai buni concurenți rămași în joc, cu un bilanț solid care o plasa peste mai multe colege din echipa sa.

Conform clasamentului, concurenta deținea un scor de 56,69%, comparativ cu celelalte participante din așa zisa „Sfânta Cincime” care aveau scoruri sub 56%. Cifrele mai arată că Loredana Pălănceanu a obținut nu mai puțin de 30 de victorii de-a lungul competiției, în timp ce Bianca Stoica, Maria Dumitru, Patrice Cărăușan și Ramona Micu au câștigat sub media de 30 de victorii.

În seara precedentă, s-au duelat Ramona și Loredana. În prima rundă, Ramona a reușit să câștige. În cea de-a doua rundă, ea și-a confirmat dominația, obținând victoria finală. Astfel, ea și-a asigurat locul în competiție, în timp ce Loredana a plecat acasă.

„Poate nu a fost seara mea sau nu am fost destul de determinată. Am vrut să câștig. Felicitări, Ramona! Ai fost mai bună în seara asta, mă bucur pentru tine. Este o experiență. Mi-am depășit limitele, am murit de foame, am trăit, m-am obișnuit să rezist cu atâția oameni două luni de zile. Credeți-mă, n-a fost ușor, înțelegeți și voi și eu vă înțeleg pe voi. Sunt tristă așa, voiam să rămân”, a zis Loredana.

În același timp, Ramona și-a arătat regretul față de plecarea colegei sale din competiție, însă s-a arătat extrem de fericită pentru victoria pe care a obținut-o. Totodată, ea a menționat că își pregătise discursul pentru o eventuală eliminare din concurs.

„Mi-am dorit foarte mult victoria pentru că sunt foarte implicată în această competiție, dar vă zic cu cea mai mare sinceritate că nu mă așteptam să câștig. Eram pregătită să plec acasă, cumva îmi acceptasem soarta, eram foarte relaxată, cumva parcă prevedeam că voi pleca, îmi pregătisem speech-ul de plecare. (…) Sunt foarte tristă că pleacă Loredana pentru că știm ce înseamnă ea pentru noi”, a declarat Ramona.

