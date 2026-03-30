Survivor 2026 este „regizat”? Acuzații grave la adresa producătorilor după eliminarea Loredanei: „Antena 1 face cu Ramona cum a făcut Pro TV cu Zanni”

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 08:56
La finalul săptămânii 12 din Survivor România, după aproape trei luni de competiție intensă, tensiunile au atins un nou nivel în cadrul consiliului de eliminare. De această dată, emoțiile au fost uriașe în tabăra Războinicilor, acolo unde o concurentă a fost nevoită să părăsească definitiv competiția. Totodată, ultima eliminare din concurs a venit cu acuzații grave la adresa producătorilor.

După ce s-au bucurat de o recompensă binemeritată, Războinicii au ajuns la consiliu cu moralul ridicat. Fetele din echipă au ținut să sublinieze că nu formează „bisericuțe”, ci reprezintă o adevărată forță unită. De cealaltă parte, Faimoșii au stat fără griji, fiind protejați de totemul de imunitate, câștigat pentru a șasea oară consecutiv.

Loredana a plecat din competiție

În cadrul consiliului, băieții din tribul Războinicilor au fost cei care au decis soarta unei coechipiere, fiind nevoiți să voteze o fată pentru duel. Voturile au scos rapid la iveală o direcție clară. Ramona a primit cele mai multe nominalizări, fiind votată de mai mulți colegi, în timp ce ea și-a exprimat votul împotriva Loredanei.

Cel de-al doilea nume trimis la duel a fost stabilit de Alberto, deținătorul colanului de imunitate. Alegerea lui a fost Loredana, una dintre cele mai puternice concurente din echipă, considerată de mulți drept cea mai bună Războinică.

Duelul dintre cele două a fost intens și plin de răsturnări de situație. În prima rundă, Ramona a reușit să se impună. În cea de-a doua rundă, ea și-a confirmat dominația, obținând victoria finală. Astfel, ea și-a asigurat locul în competiție, în timp ce Loredana a fost eliminată.

Rezultatul a surprins pe toată lumea. „Nu mă așteptam, nu îmi vine să cred”, a spus Ramona imediat după duel. La rândul ei, Loredana a avut un discurs emoționant, în care și-a exprimat regretul că nu a reușit să continue, dar și recunoștința pentru experiența trăită. Ea a vorbit despre limitele depășite, despre condițiile grele și despre dorința puternică de a rămâne în competiție.

Internauții sunt revoltați

Eliminarea Loredana Pălănceanu, considerată de mulți cea mai puternică Războinică, a stârnit un val uriaș de reacții în mediul online. Decizia a generat un adevărat tsunami de furie în rândul telespectatorilor, care au pus sub semnul întrebării corectitudinea competiției.

Pe paginile oficiale ale show-ului, numeroși fani și-au exprimat dezamăgirea, unii dintre ei acuzând chiar Antena 1 că ar fi influențat rezultatul pentru a crea mai multă tensiune și rating.

„Pentru mine e clar, rușine, Antena 1! Rușine, producția Survivor! V-ați bătut joc de noi, de telespectatori! Nu avea cum Ramona să o bată pe Loredana, dacă era pe bune. Voi ați decis să rămână Ramona datorită caracterului ei, falsității, intrigii, veninului ei – pentru rating în emisiune! De aceea Loredana a fost sacrificată, ca să rămână capul răutății pentru rating în competiție”, sunt câteva dintre comentariile și reacțiile extrem de dure ale fanilor.

Eliminarea Loredanei nu doar că a schimbat dinamica din tribul Războinicilor, dar a și aprins spiritele în rândul publicului. Astfel, acest moment s-a transformat în unul dintre cele mai controversate din sezon.

