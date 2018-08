Avem imaginile care anunță începutul sfârșitului între Iri & puștoaica lui!

Relația dintre omul de afaceri Irinel Columbeanu și tânăra Oana Cojocaru dă semne că ar mai fi devenit mai puțin intensă ca la început. (Oferta speciala playstation)De ceva vreme, mici tensiuni par să-și fi făcut loc în viața celor doi protagoniști, care au demonstrat tuturor că dragostea nu ține cont de vârstă. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate națională, imagini și detalii de ultimă oră. (CITEȘTE ȘI: IRINEL COLUMBEANU A ”CĂLCAT PE-O BROASCĂ” CHIAR ÎN LIVE-UL ÎN CARE ÎȘI PREZENTA IUBITA DE 21 DE ANI?)

Decizia Oanei Cojocaru de a se muta în grandioasa vilă din Izvorani pe care o deține iubitul ei, Irinel Columbeanu, se pare că nu ar fi fost în totalitate de bun augur. Și asta pentru că, susțin gurile rele, de ceva vreme, între cei doi îndrăgostiți și-ar fi făcut loc tensiunile, iar momentele mai puțin plăcute din cuplu ar fi din ce în ce mai frecvente.

Mai mult decât atât, zilele trecute, omul de afaceri a părut să confirme speculațiile din ultima vreme. Asta pentru că Irinel Columbeanu şi-a făcut apariția de unul singur la un eveniment monden. (NU RATA, AICI: IRINEL COLUMBEANU S-A „ÎMPĂCAT” CU PĂRINȚII OANEI COJOCARU!)

Îmbrăcat casual, în nuanțe deschise, cu privirea ferită de ochelari de soare, Irinel Columbeanu nu părea chiar în apele lui. De cum a ajuns în locul cu pricina, miliardarul de la Izvorani s-a așezat la masa prietenului său, iar imediat a fost înconjurat de mai multe tinere atrăgătoare. Cu toate că a avut parte de un tratament special, Irinel Columbeanu a lăsat impresia că ar fi frământat de anumite griji, iar agitația de pe chipul său era destul de vizibilă. Lucru care i-ar fi putut împinge pe cârcotași la gândul că relația omului de afaceri cu iubita mai tânără cu 40 de ani ar fi început să scârțâie.

Irinel Columbeanu a fost aproape nedezlipit de telefonul mobil, pe care l-a butonat de zor. După mai bine de două ore, poate că și în urma unor negocieri intense, brunețica din Bacău și-a făcut și ea, totuși, apariția la eveniment. Cu toate că au stat unul lângă celălalt, cei doi au fost relativ distanți, fără să facă risipă de gesturi tandre. (CITEȘTE ȘI: NOUA IUBITĂ A LUI IRINEL COLUMBEANU O IMITĂ PE MONICA GABOR!)

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Irinel Columbeanu a mărturisit că a cunoscut-o pe Oana la un festival de modă, unde el era un simplu spectator, iar ea defila pe podium. Acesta a reținut chiar și hainele cu care era îmbrăcat manechinul.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă.

Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin.

După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția.”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

Irinel Columbeanu a divorțat în 2011

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au despărțit după doar cinci ani de căsnicie. În 2011, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și au divorțat, iar fiica lor, Irina, acum în vârstă de 11 ani și jumătate, a rămas în grija tatălui. Între timp, Monica s-a cuplat cu Mr. Pink, alături de care locuiește în SUA, iar Irinel Columbeanu a început, relativ recent, o relație cu Oana Cojocaru.

