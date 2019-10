Avem imaginile! Ce au făcut Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp imediat după ce s-au împăcat

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat, după ce au divorțat cu mare scandal, acuzații din diferite părți și cuvinte dureroase. Însă, se pare au reușit să treacă peste toate aceste obstacole și primul lucru pe care l-au făcut după ce s-au împăcat, a fost să le pregătească o surpriză fanilor.

Din postările celor doi pe rețelele de socializare, pare că următoarea melodie o vor cânta împreună și că au și filmat un videoclip amândoi. Culiță Sterp a publicat un video în timp ce se afla în inconfundabila mașină roz a lui Carmen de la Sălciua. „Urmează cel mai nou clip intitulat „Hai să nu ne rătăcim”! Țineți aproape”. „S-a rătăcit cineva aici în pădure și eu trebuie să mă duc să o salvez. O să aflați în curând despre cee vorba, pentru că filmăm cel mai nou clip astăzi. Melodia se numește < > ”, a anuțat apoi Culiță Sterp, în timp ce se afla în pădurea din Poiana Brașov.

Carmen de la Sălciu a confrimat pe pagina ei că ea este fata pe care Culiță Sterp o va salva în videoclip: „Cât de tare pot să îmi doresc să stric o surpriză? Uite, chiar am să o fac. Tocmai am terminat de fimat videoclipul în care am fost violată, bătută, jefuită cu bestialitate de un agresor căruia nu i-a făcut nimeni nimic, iar eu sunt la marginea pădurii”.