Imaginile sunt, de-a dreptul, senzaționale! Cu atât mai mult cu cât personajul principal e chiar fostul campion al supergreilor, nimeni altul decât Mike Tyson! Cel poreclit Iron Mike, pe vremea când termina adversarii prin KO, este la plajă, în paradisul tropical St. Barthélemy, din Franța, cunoscut mai mult drept St. Barts. A făcut-o de Crăciun, ca și acum un an! CANCAN.RO are filmările și o galerie foto de colecție, am putea spune, pe care vi le prezentăm, în exclusivitate.

Mike Tyson s-a îndrăgostit de paradisul tropical de la St. Barts! Asta pentru că este al doilea Crăciun consecutiv pe care-l petrece, alături de familie, acolo. CANCAN.RO are imagini de senzație cu profesionistul care a fost, poate, cel mai spectaculos boxer al greilor din toate timpurile. Anii au trecut peste el, a fost în glorie, a decăzut, a intrat la închisoare, și-a revenit, a urcat, din nou, în ring, dar nu a mai avut acea explozie. A pierdut banii, a luat-o de jos. Mike e alt om acum. Deocambată, să rămânem în apele de la St. Barts.

(CITEȘTE ȘI: AŞA ARATĂ VILA ABANDONATĂ A LUI MIKE TYSON, ÎN CARE NU A LOCUIT NIMENI APROAPE 20 DE ANI. IMAGINILE SUNT SPECTACULOASE)

Mike Tyson, Crăciun în paradisul tropical de la St Barts

Acolo l-am surprins pe omul care mușca fără milă din urechea lui Evander Holyfield, pe când se decidea titlul mondial. Pe plajă, alături de soție, Mike stă întins precum un bebeluș. Nici nu mișcă, doar respiră! Dar totul până când aude ”refrenul” valurilor. Tyson se ridică și încearcă oceanul de un albastru curat.

Nu-și dă jos tricoul, se duce așa în apa limpede. Valurile îi dau de furcă, șortul îi dezgolește, puțintel, fundul, dar Mike rezolvă imediat și nu renunță. Se scufundă, revine. Niște copii, aflați chiar lângă el, îl recunosc. Îl admiră, dar, la rândul lor, sunt ”furați” de magia valurilor. Așa că ”greul” rămâne doar cu…el. Și se simte bine în acțiune. Se bălăcește ca un copil, până când…

(NU RATA: MIKE TYSON, PĂZIT MAI CEVA CA UN ŞEF DE STAT! DIN COLOANA OFICIALĂ AU FĂCUT PARTE UN ROLLS ROYCE ŞI UN CADILLAC! IMAGINI REALIZATE ÎN ACEASTĂ SEARĂ, ÎN BUCUREŞTI)

Vine ora retragerii. I se alătură soția, surâzătoare. Mike ieșise din apă și, pe nisipul fin al cunoscutei plaje, face pași mărunți alături de femeia care îi este alături de ceva ani. Se retrag, se pare, la terasă. Probabil, o fi ora mesei în paradisul lui Tyson!

Mike Tyson, cel mai tânăr campion la supergrea

Michael Gerard „Mike” Tyson, campion mondial necontestat, deține recordul pentru cel mai tânăr boxer care a câștigat un titlu la categoria de greutate supergrea: avea 20 de ani, 4 luni și 22 de zile.

Un alt aspect, Tyson a câștigat primele 19 lupte profesioniste prin knockout, 12 dintre ele în prima rundă.

A câștigat titlul WBC în 1986, după ce l-a învins pe Trevor Berbick în două runde. Și-a adăugat și titlurile WBA și IBF cu victoriile în fața lui James Smith și a lui Tony Tucker, în 1987. Iar Tyson devenea primul boxer de la categoria supergrea care a deține simultan titlurile WBA, WBC și IBF, dar și singurul de la aceeași categorie care le-a unificat succesiv.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.