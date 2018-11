Aventurierul Radu Păltineanu, chinuit de amintiri la capătul lumii: ”Am fost un copil care se retrăgea în lumea lui…”

Aventurierul Radu Păltineanu este chinuit de amintiri la capătul lumii și își aduce aminte ce fel de copil era cu mulți ani în urmă. Românul a străbătut cele două continente americane pe bicicicletă, iar aventura sa este departe de final. Singur cu propriile gânduri, Radu Păltineanu apreciază la justa valoare liniștea și jurul său, însă are și lungi momente de nostalgie.

În ultima sa postare pe Facebook, Radu Păltineanu își deschide sufletul în fața tuturor celor care îi urmăresc aventurile de la capătul lumii.

”M-am pus aseară în pat și cât încercăm să adorm, în afară de pârâitul lemnelor în sobă și susurul îndepărtat al unui pârâu, am simțit o liniște deplină. Am simțit pentru un moment că sunt singur în lume și în acest univers, într-o condiție primară, aici, pe această insulă îndepărtată a planetei. Am simțit pace și împăcare”.

Radu își aduce aminte că era un copil solitar care se retrăgea în propria lume:

”Mi-am adus aminte cum, încă de mic, am fost o persoană solitară, un copil care și-a căutat mereu locul, un copil care se retrăgea în lumea lui și încerca, din când în când, să atragă atenția celorlalți cu câte ceva”.

Aventurierul Radu Păltineanu, chinuit de amintiri la capătul lumii: ”Un vis cu mai multe episoade”