Averea clanului Duduianu va fi scoasă la licitație

Interlopii din clanul Duduianu, au primit, chiar înainte de sărbători, un „cadou” la care nu se așteptau, din partea magistraților. Recent, la tribunal a fost deschis un dosar, pentru admiterea cererii de valorificare a bunurilor sechestrate.

Conform legii, „procurorul sau instanţa de judecată care a instituit sechestrul poate dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia”, dar și atunci când stabilește că valoarea bunurilor scade pe măsură ce trece timpul.

„În cursul procesului penal, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive, atunci când nu există acordul proprietarului, bunurile mobile asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurător pot fi valorificate, în mod excepţional, în următoarele situaţii: atunci când, în termen de un an de la data instituirii sechestrului, valoarea bunurilor sechestrate s-a diminuat în mod semnificativ, respectiv cu cel puţin 40% în raport cu cea de la momentul dispunerii măsurii asigurătorii”, este una dintre împrejurările în care se pot scoate la licitație bunurile incupaților.

Florin Salam a avut de suferit de pe urma interlopilor

Florin Salam a fost abordat de mai multe ori de interlopii Anaser, Aramis și Vențer, care l-au ținut sub teroare, rând pe rând. Procurorii au reușit să probeze trei fapte de șantaj, comise în perioada martie 2019 – iulie 2020, după cum urmează.

„Duduianu Florin, zis Anaser, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj (data faptei 03.03.2019 – 21.03.2019, persoană vătămată – Stoian Florin, zis Florin Salam). (…) Vențer Nicolae-Mihai, zis Vențer, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la șantaj (data faptei 19.06.2020, persoană vătămată Stoian Florin, zis Florin Salam). (…) Constantin Nicolae, zis Aramis, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, în formă continuată (două acte materiale), 19.06.2020, 25.06.2020-10.07.2020, persoană vătămată Stoian Florin, zis Florin Salam)”.