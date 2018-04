Tim Bergling, cunoscut ca DJ Avicii, a făcut o avere amețitoare în puținii ani de carieră. Dar a fost atât de căutat, încât pentru un singur concert a luat chiat jumătate de million de dolari. Era considerat un pionier al muzicii electronice.

Tim a decedat vineri, la doar 28 de ani, iar avearea pe care a lăsat-o se ridică la 85 de milioane de dolari.

„În timpul carierei sale, Avicii încasa chiar şi 500.000 de dolari pentru un concert. În general, Avicii obţinea 15-20 milioane de dolari în fiecare an. Între iunie 2014 şi iunie 2015, DJ-ul a câştigat 30 milioane de dolari”, scrie heavy.com.

Nominalizat de două ori la premiile Grammy

În 2016, el a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza.

Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării de sănătate.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy – pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One”, „Wake Me Up”, „You Make Me”, „X You”, „Hey Brother”, „Addicted to You”, „The Days”, „The Nights” şi „Waiting for Love”. A lansat două albume de studio – „True” (2013) şi „Stories” (2015).