Avertismentul transmis de OMS: pandemia ar putea să mai țină un an

Veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare, potrivit declarațiilor reprezentanților Organizației Mondiale a Sănătății. Conform lor, pandemia ar putea să mai țină un an.

Specialiștii din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății au tras un semnal de alarmă. În ultima perioadă, numeroase state se confruntă cu un val masiv de îmbolnăviri. În România, de exemplu, în doar 24 de ore s-au înregistrat, din nou, peste 17.000 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus și 423 de decese. La Terapie Intensivă nu mai există niciun loc liber la nivel național.

Doctorul Bruce Aylward, reprezentant principal în cadrul OMS, trage un semnal de alarmă și susține faptul că ne vom mai confrunta cu pandemia cel puțin un an: „Vă spun că nu suntem în grafic. Trebuie să accelerăm (procesul) sau pandemia va dura cu un an în plus față de cât ar fi fost cazul”.

Pentru a grăbi procesul de imunizare, medicul a făcut apel la țările bogate să le lase pe cele sărace să se aprovizioneze cu vaccinuri împotriva noului coronavirus.

A fost descoperită tulpina AY.4.2. – varianta Delta Plus. Este mai contagioasă?

În Marea Britanie, în prezent, varianta Delta a coronavirusului este dominantă. De asemenea, date oficiale arată că 6% din cazurile de persoane infectate cu noul coronavirus aparțin unui nou tip de tulpină – AY.4.2, denumită generic ”Delta Plus”. Specialiștii fac teste în prezent pentru a afla dacă tulpina reprezintă sau nu o amenințare, arată realitatea.net.

Apariția unor noi tulpini nu este surprinzătoare pentru experți. După ce varianta Delta a fost clasificată drept o tulpină îngrijorătoare anul acesta, la finalul primăverii, specialiștii au descoperit tulpina AY.4.2, o mutație a variantei Delta. Nu se cunoaște, însă, dacă are un grad de transmisibilitate mai mare.

„Nu este nimic în comparație cu ceea ce am văzut cu variantele Alpha și Delta, care erau cu 50 până la 60% mai transmisibile. Deci vorbim despre ceva destul de subtil aici și care este în prezent în curs de investigare. Este probabil să fie cu până la 10% mai transmisibil. Este bine că suntem conștienți (de asta – n.r.). Este minunat că avem facilitățile și infrastructura la dispoziție pentru a vedea orice ar putea fi puțin suspect. În această etapă, aș spune așteaptă și vezi (ce se întâmplă – n.r.), nu te panica. S-ar putea să fie ușor, subtil mai transmisibil, dar nu este ceva absolut dezastruos așa cum am văzut anterior”, a spus profesorul Francois Balloux, director al Institutului de Genetică al Universității din Londra.

