Luni, 25 iunie 2018, absolvenţii de liceu au susţinut prima probă la examenul de bacalaureat, la Limba şi literatură română, în prima sesiune. Elevii clasei a XII-a de la profilul real, care au susţinut luni prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, cea la Limba şi Literatura Română, au avut, la alegere, de analizat o poezie de Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi în timp ce cei de la profilul uman au avut arta poetică în opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

Aproape 127.000 de candidaţi au susţinut, luni, prima probă, la Limba şi Literatura Română, din cadrul Bacalaureatului. Examenul a început la ora 09:00 şi a durat trei ore.

Arta poetică

Arta poetica : e conceptul care defineste ansamblul de trasaturi care exprima conceptia despre lume si viata a unui poet, viziunea lui asupra menirii poetului si a artei sale, definitorii pentru creatia lui. Conceptul se poate folosi si pentru a defini mentalitatea specifica unei epoci. BAC 2018, limba română: Trăsăturile genului liric, la subiectul III

Exemplu: Octavian Goga, definit ca ,,poet al patimirii noastre'', considera ca menirea poetului și a poeziei este de a ilustra ,,durerile poporului prin sufletul lui (…) Am vazut n scriitor un element dinamic, un rascolitor de mase, un revoltat… Am vazut in scriitor un semanator de credinte si un semanator de biruinte'', idei care se regasesc in intreaga sa creatie lirica.

AFIŞAREA REZULTATELOR LA PROBA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BAC 2018

Afişarea primelor rezultate la limba şi literatura română este prevăzută pentru data de 4 iulie, până la ora 12.00. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12:00-16:00. Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2018 vor fi făcute publice pe 10 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând, el trebuie să fi susţinut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. În plus, el trebuie să aibă minimum nota 5 la fiecare dintre probele de la examenul de Bacalaureat, iar media finală trebuie să fie cel puţin 6.

CALENDAR prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018

29 ianuarie – 2 februarie : înscrierea candidaților

12-13 februarie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14-15 februarie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16, 19-20 februarie: evaluarea competențelor digitale – proba D

21-22 februarie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

25 mai – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a

25 iunie : limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

26 iunie: limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

27 iunie: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

28 iunie: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

4 iulie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

5-8 iulie : rezolvarea contestațiilor