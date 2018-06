BAC 2018, limba română: Trăsăturile genului liric, la subiectul III

Examenul de Bacalaureat 2018 a început luni, 25 iunie și a avut loc prima probă la Limba și Literatura Română (Ea). Elevii care au finalizat clasa a XII-a au avut emoții mari până au văzut ce a picat anul acesta la Bac. Subiectele date la Limba și literatura română la Bacalaureat 2018 diferă în funcție de profil – astfel sunt subiecte pentru profilul real și pentru profilul uman. (Vezi și: Vedetele care dau astăzi examenul scris la Limba română!)

Absolvenții de clasa a XII-a au avut la subiectul al treilea genul liric. Cei de la profilul real aveau de ales poezii din opera lui Mihai Eminescu și Tudor Arghezi. Astfel, ei puteau să aleagă poezia Floare Albastră a lui Mihai Eminescu. O altă opțiune era Flori de mucigai de Tudor Arghezi sau Testament.

La profilul uman, autorii care au picat la subiectul al treilea la Limba și literatura română au fost Ion Barbu sau Lucian Blaga. Astfel, opțiunile elevilor sunt următoarele: “Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu sau “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga. (Vezi și: Edu.ro: Rezolvarea subiectelor limba și literatura română, la Bacalaureat 2018)

Genul liric: definiție și trăsături

Genul LIRIC cuprinde acele opere literare in care scriitorul (cel mai adesea, poet) comunica direct impresiile, gândurile, sentimentele, ideile si atitudinile sale. Cel care le exprima este insusi poetul. Uneori, sentimentele autorului intra in rezonanta cu simtamintele cititorului, intâmplare fericita, ce da valoarea operei si, uneori, viata lunga a acesteia.

Specii ale genului liric:

# cult:

– imnul — Poezie sau cântec solemn compus pentru preamarirea unei idei, a unui eveniment, a unui erou legendar etc. Imnurile religioase premaresc divinitatea. Odata cu formarea statelor nationale, imnul devine si un cântec solemn adoptat oficial ca simbol al unitatii nationale a statului. Este inrudit si cu oda.

– oda — specie a poeziei lirice (formata din strofe cu aceeasi forma si cu aceeasi structura metrica), in care se exprima elogiul, entuziasmul sau admiratia fata de persoane, de fapte eroice, idealuri, fata de patrie. Oda opate fi eroica, personala, religioasa sau sacra.

– pastelul — specie a poeziei lirice, in care autorul descrie un tablou din natura (priveliste, moment al unei zile sau anotimp, aspecte din fauna si flora), prin intermediul caruia isi exprima direct anumite sentimente.

– elegia — Poezie lirica in care se exprima sentimente de tristete, melancolie, regret mai mult sau mai putin dureros, de disperare, provocate de motive intime sau sociale.

Elegiile pot fi filozofice, patriotice, religioase, erotice etc.

– satira — Poezie lirica n care sunt ridiculizate aspecte negative sociale, moravuri, caractere. satira poate fi literara, morala, sociala, politica.

– meditatia — specie a liricii filozofice in care poetul isi exprima sentimentele, cugetând asupra rosturilor existentei umane si asupra unor experiente intelectuale fundamentale in legatura cu temele majore ale unversului.

– sonetul — Poezie cu forma prozodica fixa, alcatuita din 14 versuri, repartizate in doua catrene, cu rima imbratisata si doua tertine cu rima libera. Intregul cuprins al poeziei este enuntat in ultimul vers, care are forma unei maxime.

– rondelul — A aparut in literatura medievala franceza si desemneaza, la origine, un cântec si un dans. In acceptia lui moderna, rondelul este o poezie cu forma fixa, având numai doua rime si un refren, care deschide poezia si in care este reluat, partial si inetgral, la mijlocul si la sfârsitul ei.

– gazelul — desemneaza o poezie lrica erotica. Originar din literatura indiana, persana, araba, preluat de poetii europeni, gazelul este format dintr-un numar variabil de distihuri, fiecare al doilea vers având aceeasi rima cu cele doua versuri ale distihului initial.

# popular

– doina — specie a liricii populare si a folclorului muzical românesc, care exprima un sentiment de dor, de jale, de dragoste, de revolta etc.

– cântecul — specie lirica semifolclorica, având un caracter nostalgic, erotic, sau care celebreaza haiducia.

– bocetul — Lamentatie improvizata, de obicei, versificata, cântata pe o anumita melodie, in cadrul obiceiurilor legate de inmormântare. (Subiecte și barem la limba și literatura română, la Bacalaureat 2018)

CALENDAR prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018

29 ianuarie – 2 februarie : înscrierea candidaților

12-13 februarie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14-15 februarie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16, 19-20 februarie: evaluarea competențelor digitale – proba D

21-22 februarie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

25 mai – încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a

25 iunie : limba și literatura română – proba Ea) – proba scrisă

26 iunie: limba și literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

27 iunie: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

28 iunie: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

4 iulie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

5-8 iulie : rezolvarea contestațiilor