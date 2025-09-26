Bacterie ucigașă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit: prima reacție a Ministerului Sănătății

O situație dramatică zguduie comunitatea medicală din Iași, după ce șase copii internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale. Cazurile s-au înregistrat într-un interval scurt, iar suspiciunile converg către o contaminare cu bacteria Serratia marcescens, un agent patogen oportunist, prezent în mediul înconjurător și capabil să provoace infecții severe la pacienții vulnerabili.

Evenimentele au avut loc la secția de Terapie Intensivă, unde erau internați copii cu afecțiuni grave, unii dintre ei aflați în stare critică încă din momentul spitalizării. Din totalul celor infectați, nouă la număr, șase au decedat în ultimele zile, ceea ce a ridicat nivelul de alertă în rândul autorităților sanitare.

Șase copii au murit într-un spital din Iași

În urma raportării situației, Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o anchetă epidemiologică de amploare, pentru a stabili cauzele exacte și modul în care bacteria ar fi putut pătrunde și circula în unitatea medicală. Specialiști din cadrul DSP, alături de experți de la Centrul Regional de Sănătate Publică, au verificat documentele medicale, au discutat cu personalul implicat și au recoltat probe biologice pentru analize detaliate.

„Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

O atenție deosebită este acordată surselor posibile de contaminare. Deși în spitale există reguli stricte privind controlul infecțiilor, ancheta scoate la iveală suspiciuni privind nerespectarea anumitor proceduri, inclusiv prezența florilor naturale în spații interzise, fapt ce ar fi putut contribui la răspândirea bacteriei.

„Serratia este o bacterie Gram-negativă oportunistă, din familia Enterobacteriaceae, fiind răspândită în mediul înconjurător, în sol, apă și pe suprafețe umede. În acest moment, considerăm esențială o abordare prudentă și responsabilă, pentru a evita interpretări premature care pot afecta în mod inutil încrederea pacienților”, au explicat reprezentanții DSP Iași.

Contextul medical și riscurile bacteriei

Serratia marcescens este o bacterie din familia Enterobacteriaceae, cunoscută pentru rezistența sa și pentru capacitatea de a se multiplica în medii umede. Se regăsește în sol, apă și pe diverse suprafețe, putând fi adusă cu ușurință în spații închise dacă nu se respectă măsurile de igienă. Pentru pacienții imunocompromiși, cum sunt copiii cu afecțiuni cronice sau aflați în terapie intensivă, o astfel de infecție poate fi fatală.

Cazurile de infecții nosocomiale reprezintă o provocare constantă pentru sistemele de sănătate, deoarece aceste bacterii se adaptează rapid și pot dezvolta rezistență la antibiotice. Tocmai din acest motiv, măsurile de prevenție și de monitorizare sunt esențiale.

Ironia dureroasă a acestei tragedii este că Spitalul „Sfânta Maria” a trecut printr-un amplu proces de modernizare în ultimii ani. Lucrările, desfășurate între 2019 și 2023, au presupus investiții de peste 138 de milioane de lei, fonduri provenite din Programul Operațional Regional 2014–2020. Proiectul a vizat nu doar reabilitarea clădirilor, ci și dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație, cu scopul de a ridica nivelul calității actului medical.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public legate de cazul de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” din Iași, Ministerul Sănătății face următoarele precizări: 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese. Din datele medicale existente la momentul de față, puse la dispoziția Ministerului Sănătății, nu putem realiza o legătură directă, din punct de vedere medical, între infecțiile asociate asistenței medicale, celelalte patologii și comorbidități ale pacienților și deces. Legătura de cauzalitate dintre infecția cu Serratia Marcescens și deces va fi stabilită de experții în medicină legală. Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați. Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare. “Am dispus de urgență un control comun, al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății, care se vor deplasa de urgență la Iași, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătății, pentru evaluarea situației la fața locului și întocmirea unui raport de control. Se vor aplica sancțiuni contravenționale în formă maximală, respectiv măsuri administrative fără echivoc, iar dacă se constată că există persoane care se fac vinovate de mușamalizarea și neraportarea infecțiilor, respectiv de nerespectarea protocoalelor, voi dispune demiterea acestora” a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete. Până în momentul de față, au fost aplicate următoarele sancțiuni de către inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași: • Epidemiologul spitalului – 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale; • Medic ATI – 10.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor; • Unitatea sanitară – 50.000 lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor. La nivelul instituției s-au dispus: • Suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor/aparținătorilor, până la declararea închiderii focarului cu Serratia Marcescens; • Utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor personalului medical; • Continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului; • Repetarea probei de apă potabilă din rețea, sală cateter • Suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă, până la primirea rezultatelor de la laborator, când se vor lua măsurile care se impun în funcție de rezultatele obținute, conforme sau neconforme; • Testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare și utilizarea mănușilor sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, la fiecare pacient, până la închiderea focarului. Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de Criză formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de Control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași. Controlul este în desfășurare, revenim cu detalii.”, a transmis Ministerul Sănătății.

