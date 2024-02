Ciprian Alexandru, ex-concurent la Chefi la Cuțite, este în conflict cu Tiberiu Stanciu, un tânăr care are în plan să aducă pe piață brandul Golan. Între cei doi a existat o discuție telefonică, în urma căreia cel din urmă a făcut plângere la Poliție. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, motivul diferendului dintre cei doi. Avem inclusiv declarații.

De curând, Tiberiu Stanciu a luat decizia să aducă pe piață brandul Golan, după ce s-a documentat și a constatat că marca nu este înregistrată în România sau Uniunea Europeană, pe clasa produselor cosmetice. Tânărul și-a anunțat intenția pe rețelele sociale, totul ajungând și la Ciprian Alexandru, zis Golan.

Scandal pe numele Golan

A fost momentul în care poate cel mai rebel concurent care a fost vreodată la Chefi la Cuțite a luat foc. Ciprian Alexandru nu este de acord ca numele Golan să fie utilizat în scop comercial, considerând că are drept exclusiv asupra lui, mai ales că și-a schimbat numele din buletin cu porecla, procedurile fiind în derulare.

„Amenințări de tip interlop”

Astfel, pe 1 februarie, Ciprian Alexandru l-a contactat telefonic pe Tiberiu Stanciu, între ei existând un dialog încins.

„Pe toată durata apelului, atitudinea acestuia a fost una arogantă, de superioritate, folosind un ton foarte ridicat și amenințând în mai multe rânduri. Amenințările au fost unele evidente, chiar dacă acesta a încercat să nu folosească termeni direcți în acest sens și au fost de tip interlop prin care se deduce clar că mă va căuta și atunci când mă va întâlni scopul acestuia va fi de răzbunare. A menționat că el este crescut pe stadă, nu este om de internet și că el procedează ca pe stradă în astfel de situații„, ne-a declarat Tiberiu Stanciu.

„Deci tu te iei cu mine? La un moment dat o să ne vedem și…”

În continuare, CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, ce i-a transmis Ciprian Alexandru lui Tiberiu Stanciu.

„Deci tu te iei cu mine? Este primul și ultimul telefon pe care ți-l dau. Încetează cu mine! Ai grijă cu cine te încaieri. Văd că nu vrei să înțelegi băiețește, nicio problemă. La un moment dat o să ne vedem și o să bem o cafea, fiecare cum o să poată să stea„, a fost mesajul ex-concurentului de la Chefi la Cuțite.

„Nu are cum să-mi interzică”

Dialogul l-a pus serios pe gânduri Tiberiu Stanciu. Acesta a perceput vorbele lui Ciprian Alexandru, aka Golan, drept o amenințare la persoana lui, motiv pentru care a făcut plângere la Poliție.

„Mi-a solicitat la modul imperativ să nu mai folosesc termenul Golan, deși nu are nicio calitate să-mi ceară acest lucru. Nu are cum să îmi interzică să folosesc un cuvânt doar pentru că așa vrea el sau pentru că porecla lui este ‘Golan’. Nu deține niciun fel de marcă înregistrată cu acest nume, nici măcar pentru barbershop-ul lui„, a tânărul.

Cine este Ciprian Alexandru, aka Golan, fost concurent la Chefi la Cuțite

Ciprian Alexandru este din București și este barber. A fost crescut doar de mamă și nu s-a ferit să recunoască faptul că a fost un rebel în copilărie. Pentru a supraviețui, a fost nevoit să intre într-o gașcă de cartier. A admis că a făcut inclusiv lucruri mai puțin legale.

”Am crescut în stradă. Am avut o viață mai stradală. Am crescut fără tată. Fără să vreau, a trebuit să intru pe stradă. Trebuia să supraviețuiești puțin mai diferit. Am încercat să fiu în gașcă și atunci trebuia să faci diferite lucruri. Ai mai pus mâna pe ceva, am mai făcut combinații”, a spus Ciprian Golan, la Chefi la Cuțite.

