Băiatul cunoscutei cântărețe de muzică populară se însoară: ”Am ajuns și soacră mare!”

Nicoleta Voicu este în culmea fericirii! Vicențiu, băiatul ei de 27 de ani, se însoară cu Alina, iubita lui alături de care are o relație de câțiva ani. Cununia civilă va avea loc peste două săptămâni, atunci când se va pune și de o mare petrecere. Cântăreața de muzică populară spune că nu va cânta la nuntă, dar, dacă evenimentul o va cere, se va conforma. CANCAN.RO are detaliile și declarațiile artistei, în exclusivitate.

Nicoleta Voicu se pregătește de petrecere. Și încă una foarte importantă! Vicențiu, băiatul ei, se căsătorește. ”Uite, am ajuns și soacră mare! Nu știu, e un cuvânt pe care și dacă l-aș repeta în fiecare zi, de aici încolo, timp de două săptămâni parcă tot nu-mi vine să cred că este vorba despre mine!

Dar, atât timp cât am un băiat care se însoară, îl cheamă Vicențiu, are 27 de ani, iar pe iubita și viitoarea lui soție o cheamă Alina, ce să spun, sunt multe emoții. Asta pentru că însumează toate amintirile, amintirile celor 27 de ani, începând cu venirea lui pe lume, primii pași, cumpenele vieții, momentele noastre de bucurii, tristeți. Este cel mai important eveniment din viața lui și a mea ca mamă”, a declarat Nicoleta Voicu.

Nicoleta Voicu nu va cânta la nunta fiului ei

Cântăreața spune că nu vrea să fie în centrul atenției, acolo vor fi băiatul ei și viitoarea lui soție. ”Peste două săptămâni va fi cununia civilă, în localitatea din care este Alina. Nu m-am amestecat în organizarea petrecerii. Contribuția mea va fi cu totul alta… Nu știu dacă voi cânta, dar nici nu spun nu. Nu-mi place, așa, să acaparez eu atenția, e petrecerea lor, ei trebuie să fie în centrul atenției. Poate, dacă o să ceară evenimentul, un mic moment artistic, poate c-o să fie… Oricum, va fi o petrecere cu cântec, joc și voie bună.

Dacă la momentul acesta cântăresc ceva și-mi dă cu plus, și-mi dă cu fericire și bucurie este faptul că n-am avut carieră artistică mai presus de copilul meu. Poate este și motivul pentru care sunt cunoscută dar nu atât de mult cât aș fi putut să fiu. Dar am bucuria că nu am lipsit de la nicio etapă din viața copilului meu. Le-am trecut pe toate împreună. M-am ocupat de educația lui, asta îmi e satisfacția și bucuria”, a dezvăluit Nicoleta.

Nicoleta Voicu regretă că a divorțat

Artista are unele regrete, cum ar fi divorțul, iar decizia ar fi adus mâhnire în sufletul lui Vicențiu. ”Dacă ar fi să iau viața de la început, aș cântări mai bine. Am luat unele decizii care s-au răsfrânt și asupra lui, iar aici mă gândesc la divorț, pentru că nu știu ce a fost în sufletul lui. Cu siguranță, mâhnire. Dar, poate că uneori e mai bine ca un copil să-și știe părinții liniștiți, fericiți separat decât într-o relație care nu funcționează. Asta cred eu”, a încheiat Nicoleta Voicu.

