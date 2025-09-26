BANC | „Bulă, de ce ești așa trist astăzi?”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

Profesoara: ” Bulă, de ce ești trist, astăzi ?”

Bulă :” Pentru că mama este la spital şi tata la secţia de poliţie !!”

Profesoara: „Ohh, îmi pare rău să aud asta, dragule. Vrei să mergi acasă ??”

Bulǎ : „DA!”

După ce Bulă iese din clasă, profesoara întreabă :” Știți cumva, de ce mama lui Bulă este la spital și tatăl la poliție ?”

Colegii : ” Pentru că tatăl lui e polițist şi mama lui e asistentă !!!”

Alte bancuri amuzante

O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:

-Vai, ce papagal frumos aveți!

După care papagalița începe:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

Preotul, oripilat:

-Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.

Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:

-Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

La care unul dintre papagali zice:

-Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…

Un preot, la slujba de duminică:

– Copiii mei, nu fumați! Fiindcă o țigară duce la un pachet, un pachet duce la un pahar, un pahar duce la mai multe pahare, mai multe pahare duc la o femeie, o femeie la mai multe femei…

Îl întrerupe unul:

– Unde ați spus că se vând țigările astea?

