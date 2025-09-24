BANC | Bulă, doctorul și pofta de bere

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă merge la doctor și îi cere acestuia voie să bea o bere. Medicul îi oferă un răspuns la care nu se aștepta.

– Doctore, mi s-a făcut pofta de bere. Pot să beau măcar una?

– Nu, Bulă. Ți-am zis și acum 3 zile, la ultimul consult.

– Da, doctore, dar am crezut că a mai avansat medicina între timp.

Bancuri cu Bulă

– Ce faci Bubulino, de ce nu ai ajuns încă acasă? S-a întâmplat ceva?

– Nu, Bulă, stai liniștit. Nu m-ai învăţat tu să ocolesc orice îmi iese în cale?

– Așa, și?

– Păi, acum vreau să trec de o cale ferată, însă nu mai reuşesc să-i dau de capăt!

Bulă turmentat rău

Bula turmentat rău. După ce face dragoste cu o tipă pe întuneric, fuge repede la carneţelul lui şi începe să noteze ceva. Tipa, supărată, îi spune:

– Ce nesimţit eşti, ce, eu sunt din alea să mă treci în carnet?

– Nu te trec, îi răspunde Bulă, te şterg!

-Cum??? Nu mai vezi nimic?! Sunt nevasta ta tâmpitule!

Bulă se uită la ”Vrei să fii miliardar”

Bulă urmărea in pat, lângă nevastă-sa, „Vrei să fii miliardar?”. La un moment dat, se întoarce către ea și o întreabă:

– Bubulino, vrei să facem dragoste?

– Nu, Bulă!

– Ăsta este răspunsul tău final?

– Da, e răspunsul meu final.

– În acest caz al vrea să sun o prietenă.

Bulă intră într-o cofetărie

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.

– Atât, băiatule?

– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.

– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.