BANC | Bulă și ștergătoarele de la mașina Bubulinei

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros cu Bulă și Bubulina, personajele preferate ale românilor. Femeia are o curiozitate și nu ezită să își întrebe partenerul, însă răspunsul o va lăsa fără cuvinte. Așadar, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă care o să vă aducă zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună!

– Bubulino, unde îți sunt ștergătoarele de la mașină?

– Am fost nevoită să le dau jos, Bulă.

– De ce?

– Pentru că, în ultimul timp, polițiștii îmi tot lasă bilețele sub ele.

Banc bonus: Bulă merge la cofetărie

Bulă intră într-o cofetărie, cu o hârtie în mână:

– Tanti, aș vrea 300 grame caramele a 45 lei kilogramul, 500 grame biscuiți a 29 lei kilogramul.

– Atât, băiatule?

– Ar mai trebui 280 grame bomboane fondante a 65 lei kilogramul și 400 grame fursecuri a 51 lei kilogramul.

Vânzătoarea cântărește atent cele spuse de băiețel și-i spune suma pe care o are de plătit.

– Bulă, ți-a dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate astea?

– Tanti, mama nu mi-a dat niciun leu, dar am venit la matale pentru că nu știam să-mi fac tema pentru mâine la matematică.

Bulă norocosul

Bulă era foarte norocos şi câştiga la orice joc: loto, bingo, pariuri sportive, loz în plic. Sătul de atâta noroc, merge la biserică şi se roagă:

– Doamne, fă să mai câştige şi alţii şi să pierd şi eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude şi-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorinţa. Și, drept compensare, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soţie pe Miss India.

Bulă n-are de ales, o ia cu el acasă în speranţa că aceasta îi va aduce totuşi un mic ghinion. Trec câteva luni şi, într-o seară, îi spune soţiei:

– Draga mea, eşti senzațională ca nevastă, dar am şi eu o mică nemulţumire: semnul tău de pe frunte mi-ar plăcea să-l dai jos!

Soţia este de acord dar îl roagă pe el să-l desprindă. Şi ce vede Bulă sub el un mesaj cu 9 litere mici, mici, mici:

– Aţi câstigat un Lamborghini şi un milion de euro!

