BANC | Pensionarii și pastilele din armată

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt doi pensionari care își amintesc de perioada în care erau în armată. Deznodământul este hilar.

Doi pensionari:

– Bă, tu mai ții minte pastilele de ni le dădeau în armată ca să nu ne stea mintea numai la femei?

– Da. Ce-i cu ele?

– Cred că la mine au început să-și facă efectul.

Bulă și Bubulina se duc în parc

Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așează în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:

– Bulă, ce frumos cântă greierii!

El, nervos, îi spune cu o voce iritată:

– Bubulino, nu sunt greieri, sunt fermoare!

Alte bancuri amuzante

Gheorghiță vine la tatăl său după noaptea nunții:

– M-am hotărât, divorțez!

– Mai ficior, ai înnebunit, ce s-a întâmplat?

– Nu contează, eu divorțez.

– Măi, feciorul tatei, eu îs tatăl tău, mie poți să-mi spui orice.

– Nevasta mea e virgină, spune Gheorghiţă.

Stă taică-său, se gândeşte şi apoi zice:

– Ai dreptate, măi fecior, măi Ghiorghiţă, ai dreptate. Apăi dacă la alţii nu le-o trebuit, nu ne trebuie nici nouă.

Un om s-a angajat ca spălător de geamuri la un magazin şi, în timp ce îşi făcea meseria, trece un Porsche pe lângă el.

– Salut Gheorghe, ce mai faci?, întrebă cel din Porsche.

– Lasă-mă, n-am timp de tine!

Văzând acestea şeful se minună:

– Gheorghe, tu îi ştii pe ăştia?!

– Normal, suntem prieteni vechi.

A doua zi trece un Ferari:

– Salut Gheorghe, ce mai faci?

– Lasă-mă, n-am timp de tine.

– Gheorghe, tu îi ştii pe ăştia?, întrebă şeful.

– Normal, eu îl ştiu şi pe Papa de la Roma.

Enervat, şeful merge cu Gheorghe în Vatican, şeful stă în piaţă şi îl vede ieşind pe Papă şi pe Gheorge dând mâna. Şeful leşină. Gheorghe se duce îl trezeşte şi îl întreabă:

– Eşti bine, şefule?

– Da, doar că, atunci când ai dat mâna cu Papa, prin spatele tău au trecut un grup de chinezi care au zis: „Uite-l pe Gheorghe, dar moşu’ de lângă cine-o fi?

