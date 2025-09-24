BANCUL ZILEI | Se fac angajări în Poliție

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Salut, se fac angajări în poliţie, se fac înscrieri on-line, eşti interesat?

– Salut George, sunt interesat dar nu știu să mă înscriu on-line, poţi să mă inscri tu?

– Ok, trimite-mi adresa de e-mail şi numărul tău

– Adresa de e-mail este [email protected] și numărul meu este 7

– Ce kk de număr este ăsta?

– Numărul meu norocos

– Bă eu cred că intri sigur nici nu trebuie să te mai înscriu.

Alte bancuri savuroase

Adam și Eva

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi a Evei.

Englezul:

– Ei au fost englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranţă francezi. Numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi, deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în aşa timp scurt tot pământul!

Românul:

– Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care trebuia să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în Rai.

Ion şi Maria în pat

– Mă Ioane, mie mi-e cam frig…

– Pune o pPtura pe tine!

– Tot mi-e frig.

– Si ce vrei sa-ti fac?

– Pai, ştii, când mama ii zicea lu` tata că îi e frig, el o lua în braţe…

– Şi de unde vrei să-l iau eu pe tac-tu la ora asta?

Două blonde la Revelion

După party-ul de Revelion, două blonde din București voiau să se întoarcă acasă. Afară era ger cumplit, taximetriștii erau acasă cu familiile lor, nu tu RATB, nu tu metrou… pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos.

La un moment dat, fetele găsesc un depou RATB. Una dintre ele zice:

– Am o idee! Furăm un autobuz și mergem acasă! Eu intru să-l fur, că am carnet, tu stai de șase.

Zis și făcut. Prima blondă intră în depou, a doua rămâne de pază. După o ora de frig și tremurat, intră și cealaltă blondă, pentru a găsi-o pe prietena ei plângând între autobuze:

– Ce-ai, fată, de plângi?

– Nu este niciun 135 care să ne ducă acasă!

– Fraieră mai ești! Uite aici un 226, îl luam pe-asta și mergem 2 stații pe jos!