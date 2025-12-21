BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
Bulă se duce la benzinărie să-și alimenteze mașina. Acolo, îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă. Acesta răspunde:
– De 95 și de 98.
– Cum, doar atât? Nu aveți nimic de anul ăsta?
Tatăl lui Bulă îl întreabă:
– Cum a fost la test?
– Ușor!
– Ai știut răspunsurile?
– Nu, dar nici profesorul nu știa dacă sunt corecte!
Bulă vine acasă cu catalogul plin de note mici. Tatăl se uită nervos și întreabă:
– Bulă, cum se face că ai numai note proaste?
Bulă, foarte calm:
– Tată, trebuie să înțelegi… vina nu e numai a mea.
– Aha?! Și a cui mai e?
– Păi, a profesorilor. Unul nu explică bine, altul vorbește prea repede, altul lipsește…
Tatăl oftează:
– Și tu ce faci la școală?
– Eu? Eu sunt consecvent. Greșesc la toate materiile, ca să nu se supere niciun profesor!
