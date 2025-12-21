BANC | Bulă și vânzătorul din benzinărie

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Bulă se duce la benzinărie să-și alimenteze mașina. Acolo, îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă. Acesta răspunde:

– De 95 și de 98.

– Cum, doar atât? Nu aveți nimic de anul ăsta?

Alte bancuri savuroase

Tatăl lui Bulă îl întreabă:

– Cum a fost la test?

– Ușor!

– Ai știut răspunsurile?

– Nu, dar nici profesorul nu știa dacă sunt corecte!

Bulă vine acasă cu catalogul plin de note mici. Tatăl se uită nervos și întreabă:

– Bulă, cum se face că ai numai note proaste?

Bulă, foarte calm:

– Tată, trebuie să înțelegi… vina nu e numai a mea.

– Aha?! Și a cui mai e?

– Păi, a profesorilor. Unul nu explică bine, altul vorbește prea repede, altul lipsește…

Tatăl oftează:

– Și tu ce faci la școală?

– Eu? Eu sunt consecvent. Greșesc la toate materiile, ca să nu se supere niciun profesor!

