BANC | Care este cel mai bun soț, de fapt?

Veselia și voia bună nu trebuie să ne lipsească niciodată, așa că ne-am gândit să vă aducem un nou banc amuzant. Echipa CANCAN.ro vă prezintă discuția dintre o mamă și o fiică, pe care o învață care este cel mai bun soț pe care și-l poate dori.
-Mamă, care este cel mai bun soț?
-Militarul, draga mea! Își face patul, își ține lucrurile în ordine, e disciplinat și, mai ales, știe să asculte de superiori!
-Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.
-Și?
-Nimic, tot mi-au luat permisul…
Ora 22:00
Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!
Ora 23:45
El: „Tu, iubita mea!”
– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână.
