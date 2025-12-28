BANC | Care este cel mai bun soț, de fapt?

Veselia și voia bună nu trebuie să ne lipsească niciodată, așa că ne-am gândit să vă aducem un nou banc amuzant. Echipa CANCAN.ro vă prezintă discuția dintre o mamă și o fiică, pe care o învață care este cel mai bun soț pe care și-l poate dori.

-Mamă, care este cel mai bun soț?

-Militarul, draga mea! Își face patul, își ține lucrurile în ordine, e disciplinat și, mai ales, știe să asculte de superiori!

„Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

-Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.

-Și?

-Nimic, tot mi-au luat permisul…

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?

– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?

– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.

– Păi și acasă?

– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână.

