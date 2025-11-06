BANC | ”Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?”

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Ți-am pregătit un banc de nota 10. Discuția dintre soți te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

Într-un magazin de bijuterii ea probează o brățară foarte scumpă:

– Iuuubiii, cum îmi stă cu brățara aceasta?

– Te face grasă!

Alte bancuri amuzante

”În cel mult o oră soțul meu vine acasă”

– Te avertizez că în cel mult o oră soțul meu va fi acasă.

– Draga mea, dar n-am făcut nimic nepermis.

– Așa e! Însă dar dacă ai intenția să o faci, trebuie să te grăbești.

Se întâlnesc două prietene

– Ce mai faci, dragă?

– Sunt supărată! Soțul meu m-a jignit serios!

– Cum așa?

– L-am rugat să-mi dea 300 de euro ca să mă duc la un salon de înfrumusețare, el s-a uitat la mine și mi-a dat 500.

Un cuplu, la zoo

Un cuplu, la zoo. El zice:

– Dragă, vezi acolo, după gratii, hipopotamul acela? Și uite ce gură mare are…

– Da, da, văd!, zise ea.

– Și vezi totuși, că tace…

Adam și Eva

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi a Evei.

Englezul:

– Ei au fost englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranţă francezi. Numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi, deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în aşa timp scurt tot pământul!

Românul:

– Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care trebuia să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în Rai.