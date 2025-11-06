Acasă » Bancuri » BANC | ”Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?”

BANC | ”Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?”

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 14:48
BANC | ”Iubi, cum îmi stă cu brățara asta?”

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Ți-am pregătit un banc de nota 10. Discuția dintre soți te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

Într-un magazin de bijuterii ea probează o brățară foarte scumpă:

– Iuuubiii, cum îmi stă cu brățara aceasta?

– Te face grasă!

 

Alte bancuri amuzante

”În cel mult o oră soțul meu vine acasă”

– Te avertizez că în cel mult o oră soțul meu va fi acasă.

– Draga mea, dar n-am făcut nimic nepermis.

– Așa e! Însă dar dacă ai intenția să o faci, trebuie să te grăbești.

Se întâlnesc două prietene

– Ce mai faci, dragă?

– Sunt supărată! Soțul meu m-a jignit serios!

– Cum așa?

– L-am rugat să-mi dea 300 de euro ca să mă duc la un salon de înfrumusețare, el s-a uitat la mine și mi-a dat 500.

Un cuplu, la zoo

Un cuplu, la zoo. El zice:

– Dragă, vezi acolo, după gratii, hipopotamul acela? Și uite ce gură mare are…

– Da, da, văd!, zise ea.

– Și vezi totuși, că tace…

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Adam și Eva

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi a Evei.
Englezul:
– Ei au fost englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!
Francezul:
– Nu, ei au fost cu siguranţă francezi. Numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!
Chinezul:
– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi, deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în aşa timp scurt tot pământul!
Românul:
– Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care trebuia să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în Rai.

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | ”Unde ești, ai luat-o pe mama de la salon?”
Bancuri
BANC | ”Unde ești, ai luat-o pe mama de la salon?”
BANCUL ZILEI | Pasagerul neliniștit și stewardesa atentă: „Ați mai zburat vreodată?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | Pasagerul neliniștit și stewardesa atentă: „Ați mai zburat vreodată?”
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat
Adevarul
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul ...
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul Moculescu: ”Ne rugăm…” | EXCLUSIV
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem ...
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul ...
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
Vezi toate știrile
×