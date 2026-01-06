Bancul de marți | Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți. Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

Un român, un francez și un italian plănuiesc un picnic.

Italianul:

– Eu aduc mâncare!

Francezul:

– Eu aduc băutura!

Românul:

– Eu aduc nevasta și copiiii!

Alte bancuri amuzante

Japonezul şi americanii

În Al Doilea Război Mondial, deasupra Pacificului zbura un imens bombardier american. Pilotul kamikaze îl vede. Îl ia la ţintă cu micuţul lui avion plin ochi cu explozibil:

– „Îmi dau viaţa pentru Împărat”, închide ochii şi accelerează, accelerează, când deschide ochii, bombardierul în spate.

Întoarce avionul, ia la ţintă iar imensul bombardier:

– „Îmi dau viaţa pentru Împărat”, închide ochii şi accelerează, accelerează, când deschide ochii, bombardierul în spate.

În bombardier, soldaţii americani jucau cărţi. La un moment dat sare unu dintre ei:

– Băieţi, deschideţi geamurile, iar vine tâmpitul ăsta de japonez…

Neamţul, italianul şi cabina telefonică

Un neamţ observă comportamentul ciudat al unui italian la cabina telefonică. Zi de zi, italianul îşi aranjează părul în faţa cabinei, după aceea intră şi vorbeşte la telefonul public fără să pună vreo cartelă sau monezi. Într-o zi, foarte curios, neamţul îl întreabă pe italian:

– Ce faci acolo, la cabina telefonică?

– Mi faccio bello şi după aceea întreb la receptor „Chi é il piu bello?”, iar telefonul imi confirmă: „tu, tu, tu…”

Un francez, un rus şi un neamţ se lăudau cu realizările ţărilor lor

Francezul:

– Noi avem automobile foarte moderne, dar folosim Renault-ul pentru deplasare în interiorul Franţei şi Peugeot-ul cînd mergem în afara Franţei.

Neamţul:

– Şi noi la fel, folosim Volswagen-ul în interiorul Germaniei şi Mercedesul cînd mergem în afară.

Rusul:

– Şi noi la fel, Lada în Rusia şi tancurile peste hotare…