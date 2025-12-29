Bancul începutului de săptămână | „Mai suferi după mine? Ia scoate ochelarii!”

Dacă această perioadă de sfârșit de an te obosește, noi îți aducem un zâmbet cu câteva bancuri nostime. Echipa CANCAN.ro te binedispune și îți schimbă dispoziția, pentru că un strop de umor face ziua mai bună.

– Ce mai faci, esti bine? Mai suferi după mine?

-Sunt bine 😎

-Ia scoate ochelarii

– 🥺

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

Maria își cumpără o pălărie nouă

Maria se întoarce de la magazin cu o pălărie nouă. Către Ion:

– Mă Ioane, să vezi, mi-a zis vânzătoarea că pălăria asta mă face să par cu 10 ani mai tânără.

La care Ion:

– Şi-atunci de ce nu ţi-ai luat trei?

Ion şi cu Maria își fac confesiuni

Ion şi cu Maria în pat într-o seară. La un moment dat Maria care nu avea somn îl intreaba pe Ion:

– Ioane, dormi?

– Nu!

– Ioane, mă iubeşti?

– Dorm!!

Soția instalatorului

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

