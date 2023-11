BANCUL ZILEI | Bărbatul de vârsta a doua și amanta de la etajul 15

Pentru o zi plină de râsete și un început de săptămână cu voie bună, CANCAN.RO îți pune la dispoziție o glumă amuzantă despre un bărbat de vârsta a doua și amanta de la etajul 15. Întâmplarea hilară de care a avut parte acesta, după ce a observat că nu merge liftul și a fost nevoit să urce scările, până la iubita lui. Ce a realizat atunci când a ajuns la etajul 12? Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma:

„Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunț: Liftul nu funcționează. Amanta locuia la etajul 15, dar omul dornic de a trăit clipe frumoase și-a zis: Mare lucru, pe aripile dragostei ajung și pe lună.

Până la etajul 3 a urcat în fugă. Pe la etajul 6 deja mergea la pas greoi. La etajul 8 deja a luat ceva pentru inimă. La etajul 12 s-a oprit, s-a așezat pe una dintre trepte să-și tragă sufletul și s-a gândit: Poate am noroc și nu o găsesc acasă”.

Alte glume amuzante

CANCAN.RO îți prezintă și alte glume amuzante pentru ca ziua să-ți meargă bine. Dacă vei avea parte de râsete multe în această dimineață, totul îți va merge strună.

„Bună.”

„Bună… Am prieten”

„Știu, cu el voiam să vorbesc. Are să-mi dea 300 de euro și nu mai răspunde la telefon. Mai spune-i că îl caută nevastă-sa că nu a plătit pensia alimentară luna trecută. Aaaaa și a zis doctorul să vină să-și ia tratamentul pentru sifilis”.

Un bărbat încerca să-i demonstreze nevestei că femeile vorbesc de două ori mai mult decât bărbaţii şi îi arată un studiu care indică faptul că bărbaţii folosesc 10.000 de cuvinte pe zi, pe când femeile, 20.000. Nevastă-sa se gândeşte puţin şi răspunde:

– Păi normal că folosim un număr dublu de cuvinte, pentru că tot timpul trebuie să vă repetăm ce spunem!

– Poftim?! o întreabă bărbatul…

Se duce o femeie la ghicitoare:

– Doamnă, mai ţineţi minte, acum 5 ani de zile, mi-aţi ghicit în palmă şi mi-aţi zis că o să am un soţ bogat şi 5 copii.

– Da, îmi aduc aminte.

– Eu am venit să vă întreb, când va apărea soţul, că eu copiii deja îi am?

Vine soţul acasă beat… soţia îl aşteaptă în prag pregătită cu o tigaie în mână, la care soţul: – Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!