Bancul zilei | Bună seara, am înțeles că puteți ghici

O nouă zi, un nou banc. V-am pregătit un super-banc amuzant, menit să stârnească hohote de râs. Ce se întâmplă atunci când găsești o vrăjitoare care este menită să-ți ghicească totul despre viața ta?

Pentru astăzi v-am pregătit un super-banc. Un tânăr cu probleme la mașină a decis că este bine să apeleze la ajutorul specializat al unei clarvăzătoare, așa că n-a mai stat pe gânduri. Cu toate acestea, limba română stâlcită și greșită pe care a folosit-o Ghicitoarea Ariela l-a făcut pe tânăr să o corecteze imediat. Iată bancul zilei:

„Bună seara!

Bună seara!

Am înțeles că puteți ghici

Da. Ce problemă?

Am un Freelander td4 cu motor de BMW 112 cai, și are o problemă.

Ce problemă? Cu cai?

Da, cu caii!”

Alte bancuri amuzante cu ghicitoare și vrăjitoare

Un tip se duce la o vrajitoare vestita pentru puterea sa de a dezlega blesteme.

Cand il vede asa amarit, vrajitoarea ii spune

– Ei, acum, ca sa te pot dezlega de blestem, trebuie sa-mi spui exact cuvantele care te-au legat.

– “Va declar sot si sotie.”

***

O vrăjitoare, auzind că pastila minune Viagra acţionează şi la femei, a luat una şi a plecat prin pădure. Pe umărul ei şade, de bună seamă, un corb. Se întâlneşte vrăjitoarea cu un tânăr şi, pătrunsă de un val primăvăratic, îi spune acestuia:

– Dacă recunoşti făptura care şade la mine pe umăr, îţi voi dărui o noapte de dragoste!

Tânărul se concentrează şi zice:

– Un bou?…

La care vrăjitoarea:

– Un bou eşti tu, dar de data asta treacă de la mine…

***

Anul trecut, de Halloween, am strigat la nevasta-mea:

-Iubito, e o vrajitoare la usa, deschid?

-Da, zice ea, da-i niste dulciuri si inchide usa.

De atunci, soacra-mea n-a mai vorbit cu mine.