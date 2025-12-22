Acasă » Știri » Cele 4 zodii care își schimbă destinul în perioada 22-24 decembrie 2025. Intrarea Soarelui în Capricorn aduce schimbări radicale

Cele 4 zodii care își schimbă destinul în perioada 22-24 decembrie 2025. Intrarea Soarelui în Capricorn aduce schimbări radicale

De: Andreea Stăncescu 22/12/2025 | 18:33
Cele 4 zodii care își schimbă destinul în perioada 22-24 decembrie 2025. Intrarea Soarelui în Capricorn aduce schimbări radicale
Zodiile care vor avea parte de schimbări / Sursa foto: Arhivă CANCAN

Ultimele zile înainte de Crăciun vin cu energii puternice și momente decisive pentru mai multe zodii. Intervalul 22–24 decembrie este considerat de astrologi o perioadă-cheie, în care schimbările interioare și alegerile făcute pot influența direcția întregului an ce urmează.

Perioada 22 – 24 decembrie este privită de astrologi ca un prag important, în care energiile se schimbă vizibil, iar finalul de an aduce nevoia de introspecție și claritate. Odată cu intrarea Soarelui în Capricorn și apropierea unui nou ciclu, multe persoane simt impulsul de a face ordine în viața lor și de a lua decizii care pot redefini viitorul. Este un context favorabil pentru închideri definitive și pentru un nou început construit pe baze solide.

Racii se află într-un proces de vindecare emoțională, cu accent pe relații și viața personală. Deciziile luate acum pot aduce claritate și echilibru, mai ales pentru cei care aleg să nu mai accepte compromisuri dureroase. Este un moment de curaj și autoînțelegere, în care își pun pe primul loc nevoile sufletești și deschid drumul către începuturi mai sănătoase.

Scorpionii traversează o etapă de transformare intensă, marcată de revelații și confruntări cu adevăruri incomode. Între 22 și 24 decembrie, pot apărea situații care îi determină să renunțe la legături sau tipare emoționale care îi țineau pe loc. Chiar dacă procesul este solicitant, rezultatul este o eliberare profundă și o reconectare cu propria forță interioară.

Sursa foto: Freepik

Pentru nativii Capricorn, aceste zile deschid un capitol esențial. Soarele le luminează zona identității și a obiectivelor personale, oferindu-le o viziune limpede asupra drumului pe care vor să îl urmeze. Deciziile legate de carieră, statut sau relații sunt asumate cu maturitate, iar ceea ce nu mai aduce stabilitate este abandonat fără regrete, în favoarea unor planuri durabile și bine structurate.

Pentru Vărsători, schimbarea vine pe neașteptate. Evenimentele neplanificate sau rupturile bruște pot părea destabilizatoare la început, însă au rolul de a-i scoate din inerție. Această perioadă le oferă șansa de a-și redefini direcția, de a lăsa în urmă temerile și de a adopta un stil de viață mai autentic și mai liber.

CITEȘTE ȘI: Horoscop rune 22 decembrie 2025. Hagalaz te rupe de rutinele zilnice și îți dă șansa unor schimbări benefice

Ce primă de Crăciun vei primi, în funcție de zodia ta. Tabel complet | Nativii care vor încasa cei mai mulți bani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin…
Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025
Știri
Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a vieții”
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tariceanu
Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025
Cine trebuie să plătească pentru repararea acoperișului a bloc. S-a schimbat legea din 2025
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului
Cele mai iubite filme de Crăciun din toate timpurile. Pelicule de văzut în ziua Crăciunului
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări pentru familie, colegi și parteneri
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări pentru familie, colegi și parteneri
Un militar de 23 de ani din Deva, găsit mort în unitate. S-ar fi sinucis cu pistolul din dotare
Un militar de 23 de ani din Deva, găsit mort în unitate. S-ar fi sinucis cu pistolul din dotare
Câte calorii au 100 de grame de șorici, de fapt. Mihaela Bilic îl recomandă: ”E o sursă concentrată ...
Câte calorii au 100 de grame de șorici, de fapt. Mihaela Bilic îl recomandă: ”E o sursă concentrată de colagen”
Vezi toate știrile
×