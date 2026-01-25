BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații

Râsul este cea mai bună terapie, iar bancurile sunt doza zilnică de bună dispoziție de care avem cu toții nevoie. Indiferent dacă ai avut o zi liberă sau vrei să te destinzi după o activitate solicitantă, glumele de mai jos te vor face să uiți de tot și îți vor aduce zâmbetul pe buze.

Bărbaţii nu nasc pentru că Dumnezeu i-a văzut cum reacţionează la răceală şi s-a gândit că specia nu ar supraviețui…

Alte bancuri haioase

Un tânăr se prezintă la examenul auto și polițistul îl spune:

– Bun, începe cu mersul în marșarier.

Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Polițistul îl ceartă:

– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!

Tânărul, calm, răspunde:

– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…

Polițistul suspină și spune:

– Bine, continuă cu parcarea laterală.

Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.

Polițistul se enervează:

– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!

Tânărul îl privește și spune:

– Păi, domnule polițist, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!

La final, după toate greșelile, îi spune:

– Ai picat examenul.

Tânărul răspunde calm:

– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

Doi bețivi stau de vorbă:

– Câte beri ai băut ?

– Două halbe de bere. .

– Si cum dreacu de ești beat ?

– Păi din greșeală am băut și două halbe de palincă.

– Copii, cine poate da un exemplu de ceva ce există, dar nu se vede?

Ion ridică mâna:

– Inteligența la unii oameni.

Profesorul zâmbește forțat:

– Alt exemplu?

Maria:

– Aerul!

Profesorul:

– Foarte bine. Ion, mai ai un exemplu?

Ion:

– Salariul profesorilor după taxe.

Clasa râde, profesorul se enervează:

– Ion, ieși afară!

Ion, spre ușă:

– Vedeți? Nici răbdarea nu se vede… dar sigur nu mai există!

