BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații

Râsul este cea mai bună terapie, iar bancurile sunt doza zilnică de bună dispoziție de care avem cu toții nevoie. Indiferent dacă ai avut o zi liberă sau vrei să te destinzi după o activitate solicitantă, glumele de mai jos te vor face să uiți de tot și îți vor aduce zâmbetul pe buze.
Bărbaţii nu nasc pentru că Dumnezeu i-a văzut cum reacţionează la răceală şi s-a gândit că specia nu ar supraviețui…
Un tânăr se prezintă la examenul auto și polițistul îl spune:
– Bun, începe cu mersul în marșarier.
Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Polițistul îl ceartă:
– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!
Tânărul, calm, răspunde:
– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…
Polițistul suspină și spune:
– Bine, continuă cu parcarea laterală.
Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.
Polițistul se enervează:
– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!
Tânărul îl privește și spune:
– Păi, domnule polițist, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!
La final, după toate greșelile, îi spune:
– Ai picat examenul.
Tânărul răspunde calm:
– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?
Doi bețivi stau de vorbă:
– Câte beri ai băut ?
– Două halbe de bere. .
– Si cum dreacu de ești beat ?
– Păi din greșeală am băut și două halbe de palincă.
– Copii, cine poate da un exemplu de ceva ce există, dar nu se vede?
Ion ridică mâna:
– Inteligența la unii oameni.
Profesorul zâmbește forțat:
– Alt exemplu?
Maria:
– Aerul!
Profesorul:
– Foarte bine. Ion, mai ai un exemplu?
Ion:
– Salariul profesorilor după taxe.
Clasa râde, profesorul se enervează:
– Ion, ieși afară!
Ion, spre ușă:
– Vedeți? Nici răbdarea nu se vede… dar sigur nu mai există!
CITEȘTE ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”