Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații

BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații

De: Andreea Stăncescu 25/01/2026 | 14:41
BANCUL ZILEI | De ce nu nasc bărbații
Cele mai haioase bancuri

Râsul este cea mai bună terapie, iar bancurile sunt doza zilnică de bună dispoziție de care avem cu toții nevoie. Indiferent dacă ai avut o zi liberă sau vrei să te destinzi după o activitate solicitantă, glumele de mai jos te vor face să uiți de tot și îți vor aduce zâmbetul pe buze.

Bărbaţii nu nasc pentru că Dumnezeu i-a văzut cum reacţionează la răceală şi s-a gândit că specia nu ar supraviețui…

Alte bancuri haioase

Un tânăr se prezintă la examenul auto și polițistul îl spune:
– Bun, începe cu mersul în marșarier.
Tânărul pornește mașina și, dintr-o greșeală, dă cu spatele direct într-un coș de gunoi. Polițistul îl ceartă:
– Ce faci?! Ai lovit coșul de gunoi!
Tânărul, calm, răspunde:
– Păi, domnule instructor, coșul era în drum…
Polițistul suspină și spune:
– Bine, continuă cu parcarea laterală.
Tânărul încearcă să parcheze, dar lovește ușor bordura și mașina se înclină într-un unghi ciudat.
Polițistul se enervează:
– Te rog să fii atent! Nu ai nicio noțiune despre parcarea laterală!
Tânărul îl privește și spune:
– Păi, domnule polițist, eu am făcut tot ce mi-ați spus: m-am uitat în oglinzi, am semnalizat… doar că bordura nu mi-a răspuns!
La final, după toate greșelile, îi spune:
– Ai picat examenul.
Tânărul răspunde calm:
– Păi, domnule, și coșul de gunoi și bordura… ce, nu puteau să fie mai înțelegători?

Doi bețivi stau de vorbă:
– Câte beri ai băut ?
– Două halbe de bere. .
– Si cum dreacu de ești beat ?
– Păi din greșeală am băut și două halbe de palincă.

– Copii, cine poate da un exemplu de ceva ce există, dar nu se vede?
Ion ridică mâna:
– Inteligența la unii oameni.
Profesorul zâmbește forțat:
– Alt exemplu?
Maria:
– Aerul!
Profesorul:
– Foarte bine. Ion, mai ai un exemplu?
Ion:
– Salariul profesorilor după taxe.
Clasa râde, profesorul se enervează:
– Ion, ieși afară!
Ion, spre ușă:
– Vedeți? Nici răbdarea nu se vede… dar sigur nu mai există!

CITEȘTE ȘI: Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”

BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
Bancuri
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Ajutor! A intrat pisica în casă”
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Mediafax
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la...
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
Gandul.ro
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca felină ta te iubește
Adevarul
Ce înseamnă când pisica te frământă cu lăbuțele. 10 semne care arată ca...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac aerian rusesc
Mediafax
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac...
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
Gandul.ro
Președintele absent Nicușor Dan. Fostul șef al spionilor: „Un mers TELELEU într-o funcție...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta ”noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului. Detalii neștiute din familia ...
Fosta ”noră” a Victoriei Beckham intervine în scandalul momentului. Detalii neștiute din familia Beckham
Doliu în lumea artistică! A murit Dan Bălan
Doliu în lumea artistică! A murit Dan Bălan
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal
Un bărbat din Botoșani a făcut un credit de 50.000 de euro. Ce a făcut cu banii e ireal
Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara! I s-a făcut rău în timp ...
Ioniță de la Clejani, luat cu ambulanța de la o berărie din Timișoara! I s-a făcut rău în timp ce susținea un concert cu taraful
Obiceiul care îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Afectează îmbătrânirea biologică
Obiceiul care îmbătrânește inima mai repede decât fumatul. Afectează îmbătrânirea biologică
Scumpire gaze 2026. Cu cât se va majora prețul după 31 martie
Scumpire gaze 2026. Cu cât se va majora prețul după 31 martie
Vezi toate știrile
×