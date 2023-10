BANCUL ZILEI | Întâlnire pe „neve”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție o glumă amuzantă. Conversația hilară dintre doi tineri care vor să se întâlnească pentru prima dată. Vei râde cu lacrimi!

„- Cum te voi recunoaște?

– Vei vedea o tipă venind înspre tine, iar tu te vei gândi „Doamne, numa` nu asta”. Ei bine, aceea voi fi eu”.

CITEȘTE ȘI: BANC | „BULĂ, CE AI FĂCUT AZI-NOAPTE, CÂND AI AJUNS BEAT ACASĂ?”

CITEȘTE ȘI: BANC | „AM UN MILION DE NERVI, M-AM CERTAT CU VASILE”

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să vă fie plină de zâmbete și voie bună, noi vă prezentăm și alte glume hilare.

„-Deci am un milion de nervi, m-am certat cu Vasile. Nici nu ştiu cu ce să încep ca e poveste lungă.

-Începe cu sfârșitul ca n-am prea mult timp.

-Aaa ok. Și am plecat acasă plângând”.

„– Bulă, ce ai făcut azi-noapte, când ai ajuns beat acasă?

– Ce am făcut, Bubulino, ce s-a întâmplat?

– Ai fost foarte gălăgios. Ce s-a auzit?

– Aaa, mi-a căzut geaca.

– Bulă, dar de ce s-a auzit așa de tare?

– Cum de ce, Bubulino?! Pentru că eram și eu în ea”.

„Un bâlbâit găseşte un cadavru şi sună la poliţie.

– Alo, am gă- găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi?

– Pe Ko-Ko-Ko

– Pe Kogălniceanu ?

– Nu, pe – pe…

– Să sunaţi când știți pe ce stradă sunteţi !! Peste vreo 5 minute sună din nou bâlbâitul.

– Alo, am gă – găsit un cadavru

– Pe ce stradă sunteţi domnule ????

– Pe Ko – Ko – Ko…

– Pe Kogalniceanu, întreabă nervos poliţistu ??

– Nu, pe – pe – pe…

– Sunați domnule când ştiţi strada !!!!

Peste încă 5 minute sună iar bâlâitu

– Alo, su -sunt eu cu ca-cadavru …

– L-aţi găsit pe strada Kogălniceanu ???

– Nu, da-da- dar l-am dus acolo !!!”.

„-Trebuie să facem un copil cât mai repede!

-De ce?

-M-am săturat să mă duc în fiecare dimineață să cumpăr pâine”.

„Nepotul merge în vacanța de vară la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate.

Bunicul scoase din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Trebuie să alegi una.

Nepotul o alege pa aia cu celofan și bunicul său îi spuse:

– De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată.

– Vezi tu dragul moșului, la fel e și cu fetele astea”.