BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you" și „Made in China"

22/11/2025 | 11:55
BANCUL ZILEI | Legătura dintre I love you și Made in China

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Cele mai cunoscute expresii din lume sunt „I love you” şi „Made in China” şi niciuna nu-ţi oferă vreo garanţie.

Alte bancuri haioase

Bulă are grave probleme de sănătate și decide să meargă la doctor pentru a afla care este diagnosticul. Medicul îl întreabă:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani
Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

Doi tipi beau într-un bar:

– Tu de unde ești? întreabă unul dintre ei.

– Din Bacău!

– Și eu tot din Bacău! În ce an te-ai născut?

– 1988.

– Wow! Și eu tot în 1988! În ce lună?

– Iulie.

– Incredibil! Și eu tot în iulie! În ce zi?

– 14.

– Nu pot să cred! Și eu tot pe 14!

Și continuă să bea şi mai tare. Între timp, intră în bar un al treilea tip care îl întreabă pe barman ce mai e nou.

– Nimic, iar s-au îmbătat gemenii ăia și nu se mai recunosc.

Bancul de weekend | „Niciodată să nu fii supărat când vezi pe fosta cu altul"

BANC | „Bulă, spune două ape din România!"

BANC | „Bulă, spune două ape din România!”

