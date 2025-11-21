BANC | „Bulă, spune două ape din România!”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri! Începe dimineața cu zâmebetul pe buze și citește gluma de mai jos. Bulă este luat la întrebări de către profesoara de geografie.

Ora de geografie. Profesoara îi spune elevului ei „preferat”:

– Bulă, spune două ape din România!

– Doamne profesoară, gata, știu: apa plată și apa minerală!

Alte bancuri amuzante

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă și Ștrulă

Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă.

La un moment dat, văd un bordel.

Ştrulă:

– Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

De ziua soacrei lui Bulă

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?