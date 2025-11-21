Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, spune două ape din România!”

De: Irina Vlad 21/11/2025 | 07:16
Bulă este luat la întrebări de către profesoara de geografie. 

Ora de geografie. Profesoara îi spune elevului ei „preferat”:
– Bulă, spune două ape din România!
– Doamne profesoară, gata, știu: apa plată și apa minerală!

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă și Ștrulă

Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă.

La un moment dat, văd un bordel.

Ştrulă:

– Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

De ziua soacrei lui Bulă

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

