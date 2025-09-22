BANCUL ZILEI | „Mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunile”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de luni! Gluma surprinde dialogul dintre un tânăr și mama sa. Acesta o anunță pe femeie că are o iubită nouă, însă discuția ia o turnură neașteptată. Ultima replică este de-a dreptul savuroasă. Spor la râsete și voie bună!

Mamă, am o iubită

Vai de mine cât mă bucur, mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunile! Te rog să ai grijă, să nu o lași însărcinată, cel puțin până faceți nuntă.

Stai liniștită, mamă, că ea nu vrea copii

Nu vrea acum sau nu vrea deloc?

Nu vrea deloc pentru că are deja 5 copii.

Banc bonus: Soția participă la o petrecere dată de firmă

Soția se întoarce acasă după petrecerea dată de firmă:

– Scumpule, nu striga! Îți povestesc cum a fost totul: toți au băut, eu n-am băut, toate s-au sărutat cu bărbați, eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat la concursuri și GATA. Ai o soție BRAVO. Întrebări sunt?

– Unde ți-e rochia?

Banc bonus: Badea Gheorghe merge la doctor

Badea Gheorghe, la doctor:

– Ziua bună, domnișoara doctor!

– Cu ce te pot ajuta, bade?

– Nu pot face dragoste.

– Ia, uite, îți dau rețeta asta, mergi matale la farmacie, scoți medicamentele, le iei pe toate, câte una în fiecare zi și te întorci peste o săptămână.

Se întoarce peste o săptămână și estee primit de doctoriță:

– Ei, vreo schimbare?

– Nimic.

– Hai, nene, n-am altă soluție, uite cum facem. Eu mă așez colo pe pat, mă dezbrac și ia încearcă matale să vezi ce simți.

Se apucă repede de treabă și i-o trage doctoriței.

– Ei, vezi nene că poți?!

– Deh, amu așa-i că pot dacă am cu cine…

Banc bonus: Soțul în delegație

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o or, hai că vorbim când ne vedem, te pup!.

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:

– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.