Bancul zilei | Prietena mea s-a despărțit de mine, iar Passat-ul scoate fum...

„Salut, ești bine?

Prietena mea s-a despărțit de mine, iar Passat-ul scoate fum, în rest totul ok, tu?

Ah bă, îmi pare rău, vrei să vorbim despre asta?

N-are rost, sigur sunt injectoarele!”

Alte bancuri haioase cu și despre despărțiri

O femeie s-a înfuriat atât de tare pe soţul ei încât i-a făcut bagajele şi i-a zis să plece.

În timp ce se îndrepta spre uşă, ea ţipă:

– Sper să îţi dea Dumnezeu o moarte lungă, lentă şi dureroasă!

El se întoarce şi răspunde:

– Deci… vrei să rămân?

– Iubitule, am o veste buna si una proasta.

– Care sunt?

– Sa stii ca vreau sa ne despartim!

– Ok, si care e vestea proasta?

Care e cea mai bună despărțire?

Despărțirea picioarelor.

Sunt curios dacă oamenii care sunt în relații la distanță trebuie să-și dea papucii prin curier.

Cred că despărțirea cea mai dureroasă e despărțirea de salariu, fiindcă imediat ce o uiți, se întâmplă iarăși, lună de lună.

Unele iubite schimbă totul la tine apoi se despart de tine fiindcă nu mai ești bărbatul de care s-au îndrăgostit.

Femeia se pregătește să-i spună soțului că vrea să se despartă:

– Vasile, am o veste proastă pentru tine…

– Ce-i, Leano? Eu am una bună…

– Păi, începe cu a ta.

– Am câștigat la loto 1 milion de euro… Spune-o pe-a ta acum.

– Am ars cozonacii.

