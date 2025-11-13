Acasă » Știri » BANCUL ZILEI | Programul meu de sală

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 08:53
Ești pregătit/ă de o porție zdravană de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă.

Programul meu de sală:
Luni: piept;
Marți: spate;
Miercuri: brațe;
Joi: picioare;
Vineri: abdomen;
Weekend: ceafă și cotlet.

„Ce faci, Bulă? Bine. În Maldive! Vacanță, distracție…”

Bulă e sunat de un vecin:

– Ce faci, Bulă?

– Bine. În Maldive!

– În Maldive? Ce faci acolo?

– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

– Eu în spatele tău la Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

O tipă a dat un anunț la matrimoniale:

– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.

Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:

– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.

– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.

– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?

– Păi cu ce crezi că am sunat?

