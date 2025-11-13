BANCUL ZILEI | Programul meu de sală

Ești pregătit/ă de o porție zdravână de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de rândurile de mai jos. Spor la râsete și voie bună!

Programul meu de sală:

Luni: piept;

Marți: spate;

Miercuri: brațe;

Joi: picioare;

Vineri: abdomen;

Weekend: ceafă și cotlet.

„Ce faci, Bulă? Bine. În Maldive! Vacanță, distracție…”

Bulă e sunat de un vecin:

– Ce faci, Bulă?

– Bine. În Maldive!

– În Maldive? Ce faci acolo?

– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

– Eu în spatele tău la Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

O tipă a dat un anunț la matrimoniale:

– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.

Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:

– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.

– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.

– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?

– Păi cu ce crezi că am sunat?

BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”

BANC | „Dați-mi și mie două pahare cu vin!”