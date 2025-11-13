BANCUL ZILEI | Programul meu de sală

Ești pregătit/ă de o porție zdravână de râs? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și în această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Fie că vă aflați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de rândurile de mai jos. Spor la râsete și voie bună!
Programul meu de sală:
Luni: piept;
Marți: spate;
Miercuri: brațe;
Joi: picioare;
Vineri: abdomen;
Weekend: ceafă și cotlet.
Bulă e sunat de un vecin:
– Ce faci, Bulă?
– Bine. În Maldive!
– În Maldive? Ce faci acolo?
– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?
– Eu în spatele tău la Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.
– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.
Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:
– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.
– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.
– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?
– Păi cu ce crezi că am sunat?
