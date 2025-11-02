Acasă » Bancuri » BANC | „Dați-mi și mie două pahare cu vin!”

BANC | „Dați-mi și mie două pahare cu vin!”

02/11/2025
BANC | „Dați-mi și mie două pahare cu vin!”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit o glumă care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii bancului de astăzi sunt doi prieteni ce merg la bar. Deznodământul este hilar!

– Dați-mi și mie 2 pahare cu vin!

Fata de la bar întreabă:

– La 2 lei?

– Nu… uitându-se către prietenul său… La doi bețivani!!

Ion îl invită pe Dorel la el acasă, ca să vadă un meci și să bea o bere

Într-o seară, Ion îl invită pe Dorel la el acasă să vizioneze împreună un meci de fotbal și să bea o bere. După ce se termină meciul, Dorel dă semne să plece acasă, însă, afară începuse să plouă torențial, așa că Ion îl oprește și îi zice:

-Dorele, poți să rămâi aici peste noapte, dacă vrei, zise Ion. Uite, mă duc să-ți pregătesc patul dincolo.

Când s-a întors Ion, l-a găsit pe Dorel ud până la piele.

-Ce naiba ți s-a întâmplat, Dorele?

Am fost până acasă să-mi aduc pijamalele – răspunse Dorel.

Alte bancuri amuzante

Un ardelean intră într-un bar la New York. Barmanul îl ia tare, din prima, și îi spune că în acest bar se bea numai pe pariu.

– Domnule, pun pariu cu tine că nu poți să bei o sticlă de whisky în 30 de minute.

Ardeleanul își cere scuze, iese din bar și apare peste 10 minute înapoi, pune banul pe tejghea și acceptă provocarea.

Barmanul îi dă sticla, ardeleanul o termină în 10 minute. Barmanul, stupefiat.

– Domnule, dar n-am crezut că așa ceva e posibil. N-am crezut că sunteți în stare de așa ceva. Nimeni nu a mai reușit!

Ardeleanul:

– Nici eu n-am crezut, dar m-am dus la barul de vis-a-vis să verific!

 

Un domn bine îmbrăcat trece printr-un gang întunecat. Deodată, apar două matahale și se apropie de el amenințător. Tremurând de frică, omul întreabă:

-Ce vreți de la mine?

Una dintre matahale, pe un ton prietenos:

-Nu vă supărați domnule, aveți cumva o monedă de 50 de bani?

Omul se liniștește, scoate portofelul, îi dă moneda și întreabă zâmbitor:

-Și pentru ce vă trebuie moneda?

-Să dăm cu banul să vedem cine îți ia portofelul și cine îți ia ceasul!”

×