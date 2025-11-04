Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”

BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 22:55
BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Discuția dintre un tată și copilul său te va amuza copios. Un copil îl întreabă pe tatăl său de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie. Iată ce i-a răspuns!

Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?
– Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleași haine în fiecare an?

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Sotul către soţie:

– Draga mea, ce avem astăzi la masă?
Soţia:
– Nimic.
– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.
– Dragule, am gătit pentru două zile.

Banc bonus: Rai vs Iad
– Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea.
– Dar vreau să rămân în Rai.
– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.
Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând. Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.
– Acum alege-ţi eternitatea.
– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.
Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.
– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.
– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…

Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc! Ce NU au voie să facă proprietarii
Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc! Ce...
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan financiar și noi începuturi
Zodiile cu noroc la BANI în noiembrie. Nativii vor avea succes pe plan...

BANCUL ZILEI | „Habar n-ai ce zi este astăzi”

BANCUL ZILEI | Relația cu o femeie este ca o partidă de șah

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | Bulă, la agățat: ”Ce frumoasă ești”
Bancuri
BANC | Bulă, la agățat: ”Ce frumoasă ești”
BANC | ”Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit Poliția”
Bancuri
BANC | ”Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit Poliția”
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Gandul.ro
Anca Alexandrescu, ANUNȚ-SURPRIZĂ despre Călin Georgescu! „Eu am știut dinainte...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ ...
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv”
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan
Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ...
Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ce vor”
Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat”
Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat”
Concurentul de la Asia Express care a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui: „Consumat ...
Concurentul de la Asia Express care a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui: „Consumat de problemele cu alcoolul”
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o ...
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o la un local de lux!
Vezi toate știrile
×