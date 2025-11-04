BANCUL ZILEI | „Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?”

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Discuția dintre un tată și copilul său te va amuza copios. Un copil îl întreabă pe tatăl său de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie. Iată ce i-a răspuns!

Tăticule, de ce Moș Crăciun este bărbat și nu femeie?

– Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleași haine în fiecare an?

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Sotul către soţie:

– Draga mea, ce avem astăzi la masă?

Soţia:

– Nimic.

– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.

– Dragule, am gătit pentru două zile.

Banc bonus: Rai vs Iad

– Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea.

– Dar vreau să rămân în Rai.

– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.

Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând. Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.

– Acum alege-ţi eternitatea.

– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.

Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.

– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.

– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…

BANCUL ZILEI | „Habar n-ai ce zi este astăzi”

BANCUL ZILEI | Relația cu o femeie este ca o partidă de șah