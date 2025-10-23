BANCUL ZILEI | „Habar n-ai ce zi este astăzi”

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Discuția dintre un soț și o soție te va amuza și îți va face ziua mai frumoasă. Bărbatul, convins că a făcut o gafă și ”a uitat ce zi este astăzi”, începe să își răsfețe soția cu tot felul de cadouri.

”Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei: – Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi. – Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita? După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru. Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă. – Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai facinant Ziua Mediului”

Alte bancuri amuzante

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu, schimba subiectul!!!

La tribunal, un proces de divorţ:

– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.

– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.

– Vă loveşte? Vă jigneşte?

– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

Sotul către soţie:

– Draga mea, ce avem astăzi la masă?

Soţia:

– Nimic.

– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.

– Dragule, am gătit pentru două zile.