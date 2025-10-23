BANCUL ZILEI | „Habar n-ai ce zi este astăzi”

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Discuția dintre un soț și o soție te va amuza și îți va face ziua mai frumoasă. Bărbatul, convins că a făcut o gafă și ”a uitat ce zi este astăzi”, începe să își răsfețe soția cu tot felul de cadouri.
”Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:
– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.
– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?
După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.
Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.
– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai facinant Ziua Mediului”
Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:
-La ora asta se vine acasă?!
Bărbatul furios, răspunde:
-Şi ăsta cine e, nenorocito?
-Nu, schimba subiectul!!!
– Dar, domnule, de ce vreţi să divorţaţi, întreabă judecătorul.
– Soţia mea mă tratează ca pe un câine.
– Vă loveşte? Vă jigneşte?
– Nu, dar vrea să-i fiu fidel!
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!
– Draga mea, ce avem astăzi la masă?
Soţia:
– Nimic.
– Păi şi ieri a fost tot „nimic”.
– Dragule, am gătit pentru două zile.